Αθλητικά

Οι “κανονιέρηδες” έβαλαν φρένο στους “λύκους”

Η Άρσεναλ πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Γουλβς, που είχε να δεχθεί τέρμα από τον αγάνω για το Europa League με τον Ολυμπιακό!

Ο 19χρονος Σάκα «έσπασε» το αμυντικό «τείχος» της Γουλβς και η Άρσεναλ πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με 2-0 στο «Μολινό», για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Οι «λύκοι» δεν είχαν δεχθεί τέρμα από τον πρώτο αγώνα του Europa League με τον Ολυμπιακό, τον Μάρτιο, αλλά ο νεαρός επιθετικός των Λονδρέζων νίκησε με πολύ ωραίο σουτ στο 43΄ τον Ρουί Πατρίσιο και έβαλε... φρένο στην ξέφρενη πορεία της Γουλβς, που υποχώρησε στην έκτη θέση της κατάταξης.

Νωρίτερα στο α΄ ημίχρονο οι «κανονιέρηδες» είχαν και δοκάρι με τον Ενκετιάχ, ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 65΄ με τον Τραορέ, πριν ο Λακαζέτ στο 86΄ «κλειδώσει» τη νίκη της Άρσεναλ.