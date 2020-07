Αθλητικά

Κυριάκος Μητσοτάκης και Τάκης Φύσσας συζητούν για το Euro 2004 (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός θυμάται το “γαλανόλευκο έπος” και αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Πορτογαλία, αν και είχε κλείσει εισιτήρια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και o Τάκης Φύσσας συμμετείχαν στην εκπομπή “2004 δευτερόλεπτα” στην COSMOTE TV, με τον Πρωθυπουργό να επιδεικνύει τις γνώσεις του στο ποδόσφαιρο, αλλά και να αποκαλύπτει τον λόγο που δεν του επέτρεψε να βρεθεί στον τελικό του Euro 2004 στην Πορτογαλία.

«Λυπάμαι που δεν βρέθηκα στην Πορτογαλία. Τότε ταξίδευε πολύς κόσμος από την Ελλάδα. Είχα κλείσει κι εγώ εισιτήρια για να είμαι στον ημιτελικό. Ήταν όμως άρρωστη η μητέρα μου και έκατσα στην Ελλάδα τελικά, οπότε ήμουν από τους πολλούς που είδαν το ματς στην τηλεόραση και όχι από τους λίγους που είδαν από κοντά εκείνες τις εμβληματικές νίκες», ανέφερε σχετικά ο Μητσοτάκης.