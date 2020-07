Κοινωνία

Μεταναστευτικό: μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών σε Πορτογαλία και Φινλανδία

Πενήντα ασυνόδευτα παιδιά θα μετεγκατασταθούν τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και τη Φινλανδία. Συγκεκριμένα, 25 παιδιά θα αναχωρήσουν την ερχόμενη Τρίτη για την Πορτογαλία και ισάριθμα παιδιά μία ημέρα μετά θα ταξιδέψουν στη Φινλανδία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, για την οριστικοποίηση των προγραμματιζόμενων πτήσεων ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, επικοινώνησε σήμερα με την πρέσβειρα της Πορτογαλίας στην Αθήνα, Ελένα Πάιβα και με τον πρέσβη της Φινλανδίας, Γιούχα Πίκο.

Συνολικά η Πορτογαλία έχει δηλώσει την πρόθεσή της να υποδεχθεί 500 ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες από την Ελλάδα, ενώ η Φινλανδία σχεδιάζει να υποδεχθεί συνολικά 100 ασυνόδευτους ανήλικους και 30 ενήλικες για επανενώσεις οικογενειών.