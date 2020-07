Κοινωνία

Αγωνία για αγνοούμενο κολυμβητή

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού, της Frontex, αλλά και ιδιώτες.

Έρευνες πραγματοποιούνται το απόγευμα του Σαββάτου 04/07 στη θαλάσσια περιοχή Σπαρτίλα Θεσπρωτίας, προκειμένου να εντοπιστεί 23χρονος ημεδαπός κολυμβητής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν, ενώ κολυμπούσε.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τρία ιδιωτικά σκάφη, ένα αεροσκάφος της Frontex και δύο περιπολικά σκάφη από στεριάς.