Ο Κάνιε Γουέστ υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε μέσω Twitter την υποψηφιότητά του για τις προεδρία των ΗΠΑ στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της Αμερικής, εμπιστευόμενοι τον Θεό, ενοποιώντας το όραμά μας και οικοδομώντας το μέλλον μας. Κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ», έγραψε ο Γουέστ χθες (τοπική ώρα), χρησιμοποιώντας το hashtag #2020VISION.

Το 2018, ο Γουέστ, ένας από τους λίγους διάσημους καλλιτέχνες που στήριξε ανοικτά τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποστασιοποιείται από τα πολιτικά πράγματα μερικές εβδομάδες αφού εμφανίστηκε με καπέλο με το σύνθημα “Make America Great Again” (Κάντε ξανά την Αμερική μεγάλη) και εκφράζοντας την αγάπη του για τον πρόεδρο σε μια ασυνήθιστη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι συνειδητοποίησε πως χρησιμοποιήθηκε «για να διαδοθούν μηνύματα στα οποία δεν πιστεύω», προσθέτοντας ότι αποστασιοποιείται «από τα πολιτικά πράγματα και θα επικεντρωθώ αποκλειστικά στο να είμαι δημιουργικός».

Ο 43χρονος μουσικός και επιχειρηματίας, σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, της σταρ των τηλεριάλιτι, είναι γνωστός για τις εκκεντρικές του δηλώσεις και δεν είναι άμεσα σαφές εάν όντως σκοπεύει να κάνει αυτό που ανακοίνωσε.