Κοινωνία

Μετρό: σε λειτουργία η γραμμή 3 μέχρι τη Νίκαια

Το τμήμα, μήκους 7,5 χιλιομέτρων, από την Αγία Μαρίνα μέχρι την Νίκαια, περιλαμβάνει «τρεις σταθμούς κοσμήματα»...

Ανάσα σε χιλιάδες επιβάτες αναμένεται να δώσει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά μέχρι τον σταθμό της Νίκαιας.

Το τμήμα μήκους 7,5 χιλιομέτρων από την Αγία Μαρίνα που τερματίζει τώρα η γραμμή 3 του Μετρό μέχρι την Νίκαια περιλαμβάνει «τρεις σταθμούς κοσμήματα» όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος, οι οποίοι παραδίδονται αύριο σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ενώ σε εμπορική λειτουργία θα τεθούν την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου.

«Σχεδιασμένοι από μηχανικούς της εταιρίας με ευδιάκριτη πρόθεση να δοθεί προτεραιότητα στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά τους, οι σταθμοί “Αγία Βαρβάρα”, “Κορυδαλλός” και “Νίκαια” εκτός από την συμβολή τους στη διευκόλυνση των μετακινήσεων νέων 63.000 επιβατών καθημερινά, αποτελούν και αξιόλογες πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα των περιοχών αυτών» πρόσθεσε ο κ. Ταχιάος.

Ο Σταθμός Αγ. Βαρβάρα έχει χωροθετηθεί κάτω από την πλατεία της Αγ. Βαρβάρας, σε βάθος 20 μέτρων. Η κατασκευή του σταθμού έγινε με τη μέθοδο της εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover). Η πρόσβαση στον σταθμό οργανώνεται με κλιμακοστάσια που περιλαμβάνουν κυλιόμενες και σταθερές κλίμακες. Υπάρχουν 3 είσοδοι, οι δυο από αυτές επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και η τρίτη επί της πλατείας. Για την εξυπηρέτηση των ατόμων μειωμένης κινητικότητας τοποθετήθηκε ανελκυστήρας ο οποίος συνδέει το επίπεδο οδού με το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων του σταθμού.

Ένα αίθριο που απολήγει στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων με βαθμιδωτή φυτοκάλυψη θάμνων αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σταθμού. Οι κατακόρυφες επιφάνειες του αιθρίου φέρουν υαλοστάσια για το φωτισμό των χώρων κυκλοφορίας κοινού στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Τα υλικά επενδύσεων στους χώρους κοινού προβλέπονται με μεταλλικά πανέλα, αναρτημένους γρανίτες αλλά και επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος με ανάγλυφα μοτίβα.

Η αποκατάσταση της πλατείας μελετήθηκε και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, επανένταξη των μνημείων και διαμόρφωση χώρου νερού (σιντριβάνι). Ο Σταθμός Κορυδαλλός έχει κατασκευασθεί κάτω από την πλατεία Ελευθερίας, επίσης με την μέθοδο cut & cover. Ανελκυστήρας και 2 στεγασμένες είσοδοι με κλιμακοστάσια που περιλαμβάνουν κυλιόμενες και σταθερές κλίμακες, τη βόρεια που βρίσκεται στον πεζόδρομο του Αγ. Γεωργίου και τη νότια που βρίσκεται επί της πλατείας, οδηγούν στις αποβάθρες στο βάθος των 26 μέτρων. Βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του αποτελεί η ύπαρξη δυο φεγγιτών σχήματος κόλουρου κώνου χωροθετημένων στον άξονα του Σταθμού για την είσοδο φυσικού φωτισμού στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.

Οι επενδύσεις του Σταθμού συνδυάζουν αναρτήσεις γρανιτών/ μεταλλικών πανέλων και τμημάτων εμφανών σκυροδετήσεων. Η αποκατάσταση της μεγάλης πλατείας έχει γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δήμου και περιλαμβάνει χώρους παιδικής χαράς, υπαίθρια καθιστικά και χώρους πρασίνου. Ο Σταθμός Νίκαια χωροθετήθηκε κάτω από την πλατεία Ελ. Βενιζέλου, σε βάθος 22 μέτρων. Εξαιτίας του περιορισμένου μεγέθους της η κατασκευή του σταθμού έγινε με μικτή μέθοδο, περιλαμβάνοντας τμήμα με υπόγεια διάνοιξη και τμήμα με την μέθοδο cut & cover.

Η πρόσβαση στον σταθμό οργανώνεται με κλιμακοστάσια που περιλαμβάνουν κυλιόμενες και σταθερές κλίμακες. Υπάρχουν 3 είσοδοι, οι δυο από αυτές παρακείμενα της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου και η τρίτη επί της πλατείας, στεγασμένη. Για την εξυπηρέτηση των ατόμων μειωμένης κινητικότητας εγκαταστάθηκε ανελκυστήρας ο οποίος συνδέει το επίπεδο οδού με το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων του σταθμού. Στην πλατεία διαμορφώνονται τρεις φεγγίτες με υαλοπετάσματα χωροθετημένοι εν σειρά, για την παροχή φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό του σταθμού σε χώρους κυκλοφορίας κοινού. Τα υλικά επενδύσεων στους χώρους κοινού περιλαμβάνουν μεταλλικά πάνελα, αναρτημένους γρανίτες αλλά και επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος με ανάγλυφα μοτίβα. Η αποκατάσταση της πλατείας αλλά και του πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Τσαλδάρη πλησίον της εκκλησίας έχει μελετηθεί σε απόλυτη συνέργεια με την τοπική αυτοδιοίκηση και περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, επανένταξη μνημείων καθώς και χώρο παιδικής χαράς.

«Είναι επιτέλους καιρός να ακουστεί ένα μεγάλο μπράβο για τους ανθρώπους της Αττικό Μετρό Α.Ε., που στα 29 χρόνια που έχουν περάσει από την ίδρυσή της, έχουν επιτύχει να ενσωματώσουν και να εξελίξουν μία τεράστια τεχνογνωσία που φέρνει ορατές αλλαγές που διαχέονται πλέον σε όλον τον πολεοδομικό ιστό της Αθήνας και του Πειραιά.» τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Ταχιάος. «Οι πολίτες της Αττικής βιώνουν μία διαρκή βελτίωση των μετακινήσεων τους χάρη στη δουλειά αυτών των ανθρώπων. Παραμένουμε προσηλωμένοι αμετακίνητα σε αυτόν τον σκοπό, αναγνωρίζοντας φυσικά πως πολλαπλές διοικήσεις πριν από την δική μας έχουν την δική τους συμβολή στην επίτευξή του. Και με την ευκαιρία επαναλαμβάνω την δέσμευση μας πως στις αρχές του 2023 η Θεσσαλονίκη θα μπει στην ίδια τροχιά, αποκτώντας ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Νίκος Κουρέτας υπογράμμισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «το σύνολο της επέκτασης της Γραμμής 3 αναμένεται να δοθεί σε εμπορική λειτουργία το καλοκαίρι του 2022. Με την ολοκλήρωση του έργου και την προσθήκη των υπόλοιπων τριών σταθμών “Μανιάτικα”, “Πειραιάς” και “Δημοτικό Θέατρο” αναμένεται αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης στο δίκτυο του Μετρό σε 132.000 πολίτες ημερησίως, μειώνοντας τόσο την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων κατά 23.000 ημερησίως όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους ημερησίως». Όπως τόνισε η διαδρομή από το λιμάνι έως το αεροδρόμιο θα διανύεται με το μετρό σε μόλις 55 λεπτά. Κι επίσης, ο κ. Κουρέτας δεν παραλείπει να υπενθυμίσει πως με την ολοκλήρωση του έργου, στο σταθμό «Πειραιάς» θα δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερα σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος, συνενώνοντας λειτουργικά τις γραμμές 1 και 3 του μετρό, τον προαστιακό σιδηρόδρομο και την ήδη ολοκληρωμένη επέκταση του τραμ προς Πειραιά μήκους 5,4 χλμ. μονής γραμμής και 12 σταθμών με το λιμάνι.