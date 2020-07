Ζώδια

Εβδομαδιαίες προβλέψεις για τα ζώδια

H εβδομάδα που μας οδηγεί στην κορύφωση των Εκλείψεων του καλοκαιριού αλλά και του 2020 είναι αυτή που διανύουμε και θεωρητικά είμαστε πιο συγκροτημένοι και ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να αφουγκραστούμε τα συναισθήματά μας και να τα οριοθετήσουμε και είναι εξίσου σοβαρό να μετριάσουμε τις υπερβολές μας και να είμαστε έτοιμοι να δούμε την αλήθεια κατάματα όσο και αν αυτή μας αναγκάζει να δούμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία και να είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις είναι αυτές που θα καθορίσουν και την τωρινή μας στάση αλλά πολύ πιο αποφασιστικά τη μετέπειτα…

Ο έρωτας αυτή την εβδομάδα έχει μία πιο ανάλαφρη νότα αλλά ξέρει να ακούει αυτά που θέλει, να μη δέχεται δεσμεύσεις αλλά να ζει ελεύθερος… Πάντως ξέρει να λέει αυτό που θέλει να ακούσει ο συνομιλητής μας και κυρίως ξέρει να κατευνάζει τα πνεύματα και να ζει την στιγμή! Το πώς, το βρίσκει με εξορμήσεις κοντινές οι οποίες προσφέρουν χαρά και ανακούφιση σε καμία όμως των περιπτώσεων δε δίνει εγγύηση για το μέλλον κυρίως γιατί δεν μπορεί να είναι σίγουρος γι’ αυτά που νιώθει!

Ο Ερμής συνεχίζει ανάδρομος από τον Καρκίνο και ξέρει να ψάχνει να ανακαλύπτει τι είναι αυτό που του λείπει και να το διεκδικεί. Σημασία έχει ότι καταφέρνει να βρίσκει λύσεις όταν αναμοχλεύει το παρελθόν γιατί αυτό χρειάζεται να κάνει και αυτή τη φορά βρίσκει και τον τρόπο να εμβαθύνει με το συναίσθημα.

Ο Άρης από τον Κριό αγέρωχος και πανίσχυρος δίνει μία πρώτη εικόνα του τι θα επακολουθήσει… Η λέξη είναι ΔΡΑΣΗ με κεφαλαία γράμματα και καλό είναι να το καταλάβουμε έγκαιρα γιατί έτσι θα καταφέρουμε να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενδιαφέρουν και να τα αποκτήσουμε… Σημασία έχει όμως να είναι ένα ξεκάθαρο τοπίο επιθυμιών απαλλαγμένο από οτιδήποτε μπορεί να μας απομακρύνει από τον στόχο μας!

Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι, γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο, καλό είναι να είστε προσαρμοστικοί και να καταλαβαίνετε την επιτακτική ανάγκη στο να αλλάζετε πράγματα και καταστάσεις γιατί έτσι θα μπορέσετε και να τα καταφέρετε αλλά και να είστε ικανοποιημένοι… Όσοι προτιμήσετε να μείνετε προσκολλημένοι ή να παραπονιέστε για αυτά που συνέβησαν χάνετε χρόνο και τελικά θα το καταλάβετε με τόσο καθυστέρηση που επισύρει και ταλαιπωρία!

Πηγή: astrologos.gr