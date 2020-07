Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στον Πειραιά

Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας της και ανετράπη...

(φωτό αρχείου)

Τραγωδία τα ξημερώματα στον Πειραιά!

Ένας 61χρονος βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 02.15 το πρωί.

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.