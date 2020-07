Αθλητικά

Μητσοτάκης σε Φύσσα: ομαδική δουλειά και πειθαρχία οι συνταγές της επιτυχίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνομιλώντας με τον Τάκη Φύσσα, με φόντο το Παναθηναϊκό Στάδιο, ο πρωθυπουργός έκανε έναν συσχετισμό ανάμεσα στον άθλο της Πορτογαλίας και την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας...

Συζήτηση με θέμα την ιστορική κατάκτηση του Euro 2004 από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή Τάκη Φύσσα στο Καλλιμάρμαρο. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του για αυτή την κουβέντα σε αυτόν τον εμβληματικό, όπως είπε, χώρο που είναι γεμάτος αναμνήσεις και θυμήθηκε τη βραδιά της 5ης Ιουλίου όταν σε αυτές τις κερκίδες υποδεχτήκαμε την Εθνική Ελλάδος.

«Ήμουν και εγώ στις κερκίδες ως ένας απλός φίλαθλος που μας είχε παρασύρει και εμάς ο ενθουσιασμός εκείνων των τριών καταπληκτικών εβδομάδων. Νομίζω ότι όλοι μας ζήσαμε, όχι απλά μία αξέχαστη εμπειρία, αλλά κάτι πραγματικά μοναδικό και τελείως απροσδόκητο. Διότι ως ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ τον αθλητισμό, παρακολουθεί πάντα και πολύ ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι είχε υπάρξει ή έχει υπάρξει μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου από την επιτυχία της εθνικής να σηκώσουμε το Ευρωπαϊκό», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην επετειακή εκπομπή «2004 Δευτερόλεπτα» της COSMOTE TV. Ο πρωθυπουργός θυμήθηκε και τον αγώνα με τον οποίο πήρε η εθνική Ελλάδος την πρόκριση στο Euro. «Μέσα στη Λεωφόρο, ήμουν μέσα στο ματς αυτό. Στο ματς της πρόκρισης. Με το γκολ του, ποιος ήταν; Τσιάρτας. Καλά τα θυμάμαι. Ήμουν μέσα».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πρώτη πρόκριση της εθνικής μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1980, λέγοντας πως δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη αλλά και στην αυξανόμενη ένταση και την προσδοκία που ζήσαμε όσο περνούσαν οι αγώνες το 2004, όσοι παρακολουθούσαμε τους αγώνες από την τηλεόραση στην Ελλάδα. «Νομίζω ότι μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στα προημιτελικά, ξαφνικά πίστεψε πάρα πολύς κόσμος ότι ναι, εδώ πραγματικά μπορούμε να το σηκώσουμε. Και πρέπει να σου πω ότι για εμένα, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να βρεθώ στην Πορτογαλία. Θυμάσαι τότε ερχόταν πολύς κόσμος από την Ελλάδα, αεροπλάνα ταξίδευαν- εγώ τότε ήθελα πολύ να έρθω, είχα κλείσει μάλιστα εισιτήρια να είμαι στον ημιτελικό, ήταν όμως άρρωστη η μητέρα μου και τελικά έκατσα στην Ελλάδα, οπότε ήμουν από τους πολλούς οι οποίοι το είδαν το ματς στην τηλεόραση και όχι από τους λίγους που βρέθηκαν μέσα σε αυτές τις εμβληματικές νίκες», υπογράμμισε.

Ο Τάκης Φύσσας συμφώνησε, λέγοντας ότι και οι παίκτες μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία πίστεψαν ότι ήρθε η ώρα να πάρουν το τρόπαιο. «Κοίταξε, νομίζω ότι υπάρχει μία λεπτή ισορροπία μεταξύ του να λες έχει φύγει το άγχος διότι ήδη ξεπέρασα τις προσδοκίες και ξαφνικά να διαπιστώνεις ότι αυτό που πέτυχες δεν σου φτάνει και θέλεις το κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι αυτό αισθανθήκατε και εσείς από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή, ότι εδώ που φτάσαμε -και φαντάζομαι ότι όλοι σας είχατε αυτήν την αίσθηση- ότι πότε θα μας ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία, έτσι δεν είναι; Δηλαδή αυτή η μοναδικότητα της στιγμής. Και η πιθανότητα είναι ότι, όντως, δεν προέκυψε ξανά κάτι τέτοιο", είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μίλησαν και για τη βραδιά του τελικού. Ο πρωθυπουργός είπε ότι είδε το ματς στο σπίτι του με κάποιους φίλους, την οικογένειά του, και όλοι είχαν γούρια τα οποία ξεκίνησαν από τον προημιτελικό. «Πού καθόμαστε, τι μπλούζα φοράμε, νομίζω ότι αυτά δεν αλλάζουν. Όλοι κρατάμε τις συνήθειές μας, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Και βέβαια ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι μας ξεπέρασε όλους ως προς την ένταση της στιγμής», ανέφερε και συνέχισε: «Θυμάμαι να παρασυρόμαστε όλοι σε ένα κύμα απίστευτης ευφορίας. Γιατί όντως αυτό το καλοκαίρι του '04 ήταν ένα μοναδικό καλοκαίρι. Δηλαδή, ξεκινώντας -προφανώς- με τον θρίαμβο της εθνικής, μετά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν ένα μεγάλο καλοκαίρι για όλη την Ελλάδα και βέβαια πάρα πολύ δυνατές στιγμές για όλους μας. Πόσο μάλλον για εσάς».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς που φτάνει στην κορυφή, πώς διαχειρίζεται αυτήν την επιτυχία, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και παίρνοντας παράδειγμα από τον εαυτό του. πώς μπορεί να έχει ισορροπία μεταξύ στρες και προσμονής όταν έχει να κάνει μια σημαντική ομιλία, ρώτησε πώς οι παίκτες διαχειρίστηκαν το στρες εκείνη τη στιγμή. «Δηλαδή, το στρες μπορεί, αν είναι λίγο να είναι καλό, σε κρατάει σε εγρήγορση, αν είναι πολύ μπορεί να είναι παραλυτικό, να μπαίνεις στο γήπεδο και να αισθάνεσαι ότι είσαι μαρμαρωμένος» είπε και ο Τάκης Φύσσας του απάντησε ότι το μεγαλύτερο στρες ήταν την ημέρα του τελικού. «Αυτή η ομάδα απαρτιζόταν από πολύ ισχυρές προσωπικότητες, όλοι μας είχαμε πολύ μεγάλη λαχτάρα να πετύχουμε. Και νομίζω ότι είχαμε κάνει μία ομάδα...», συμπλήρωσε ο Έλληνας διεθνής και ο πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε «δεμένη ομάδα», με καθαρούς ρόλους στην 11άδα, δηλαδή μια καλά μονταρισμένη ομάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης ρώτησε πόσο ρόλο έπαιξε τελικά η τακτική και ο κ. Φύσσας μεταξύ άλλων είπε πως ήταν σημαντικό ότι στον τελικό είχαν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα με την οποία είχαν παίξει στην πρεμιέρα. «Την ξέρατε. Και την είχατε κερδίσει. Την είχαμε κερδίσει», επισήμανε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε: «Νομίζω ότι αυτή η ομάδα υπηρέτησε πάρα πολύ καλά και με συνέπεια, έπαιξε προφανώς πάνω από τις δυνατότητές της, αλλά δεν πήγε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ήξερε να κάνει καλά. Και αυτό είναι σημαντικό σαν μοντάρεις, φαντάζομαι όταν μοντάρεις μία ομάδα, βλέπεις το σύνολο. Και το συνολικό αποτέλεσμα αποτυπώνεται στο σκορ τελικά. Θα κάνεις τις όποιες αλλαγές, τις όποιες προσαρμογές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μία ομάδα η οποία έχει μάθει να παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο να παίξει ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο».

Αναφέρθηκαν και στη διαχείριση της επόμενης ημέρας. «Αυτό που θέλω έτσι να έρθω να καταλάβω λίγο, είναι η διαχείριση της επόμενης μέρας και αν πρέπει να δούμε τι κάναμε καλά, τι δεν κάναμε καλά ως εθνική ομάδα, ως ποδόσφαιρο, ως μία συλλογική παρακαταθήκη για τη χώρα. Κοιτάζοντας πίσω εσύ, τώρα που έχουν περάσει16 χρόνια, τι θα κάναμε διαφορετικά, πώς θα κεφαλαιοποιούσαμε καλύτερα αυτήν την επιτυχία;», ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης και ενώ σημείωσαν ότι η εθνική ομάδα είχε συνέχεια, έκαναν και σύγκριση με την εθνική στο μπάσκετ και την επιτυχία του '87. «Εκεί ήμουν μέσα, ήμουν 19 χρονών και ήμουν μέσα στο γήπεδο. Θα ήταν δίκαιο να πει κανείς ότι στο μπάσκετ από κάτω προς τα πάνω ίσως χτίστηκαν περισσότερα θεμέλια, κεφαλαιοποιήσαμε καλύτερα την επιτυχία του '87 σε σχέση με το τι κάναμε στο ποδόσφαιρο; Και δεν αναφέρομαι στην εθνική, η οποία κρατήθηκε ως οντότητα, ως πυρήνας. Αναφέρομαι στα θεμέλια, στο νέο παιδί το οποίο είδε αυτήν την επιτυχία, και φαντάζομαι ότι πάρα- πάρα πολλά νέα παιδιά "φτιάχτηκαν" να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, αλλά εκεί ίσως η πορεία, τουλάχιστον σε συλλογικό επίπεδο ή σε επίπεδο υποδομών, να μην ήταν αυτή που θα θέλαμε», είπε ο πρωθυπουργός ο οποίος για το 2004 είπε πως έμειναν πολλά πράγματα, οι αναμνήσεις και η ένταση της στιγμής, και κάτι που δεν θα μας το πάρει κανείς. «Η Ελλάδα 2004 σήκωσε το κύπελλο και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης», τόνισε και αναφερόμενος σε άλλη αντίστοιχη συλλογική επιτυχία αναφέρθηκε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Λέστερ, ενώ ο Τάκης Φύσσας υπενθύμισε την κατάκτηση του Euro από τη Δανία το 1992. «Η Δανία, όμως, ήταν μία ομάδα η οποία είχε βάση, είχε πάει καλά και σε προηγούμενα Euro», είπε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος σημείωσε ότι τελικά οι συνταγές της επιτυχίας είναι λίγο πολύ- γνωστές, δηλαδή, η ομαδική δουλειά, το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος επικεφαλής, εν προκειμένω ο προπονητής, ο οποίος βάζει τους κανόνες, το πλαίσιο και θέτει το καλό της ομάδας πάνω από την ατομική ατζέντα.

«Πρέπει να είσαι δίκαιος άμα είσαι προπονητής, έτσι δεν είναι; Δηλαδή και η δικαιοσύνη. Γιατί δεν θα τους ικανοποιήσεις όλους. Άρα, όταν βάζεις να παίξει κάποιον και δεν παίζει κάποιος άλλος, θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Έντεκα θα παίξουν και τρεις ενδεχομένως ακόμα. Και, βέβαια, νομίζω ότι και αυτή η αίσθηση της πειθαρχίας και της σκληρής δουλειάς, γιατί τελικά γι' αυτό δεν υπάρχει υποκατάστατο, τίποτα δεν έρχεται τυχαία. Αυτά τα δείξαμε, με έναν τρόπο τα δείξαμε και σε μεγαλύτερη κλίμακα, τα δείξαμε και στην πανδημία. Και κυρίως αυτό που είναι ωραίο, είναι ότι αποδείξαμε ότι δεν υπάρχουν στερεότυπα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα στερεότυπο, "ποια Ελλάδα τώρα και ποιο ποδόσφαιρο;", θα λέγανε κάποιοι. "Η Ελλάδα τώρα θα κερδίσει;". Και όμως το έκανε. Και για μας τα λέγανε αυτά, σε διαβεβαιώνω τώρα, "η Ελλάδα θα καταστραφεί, δεν έχουμε Σύστημα Υγείας, δεν μπορούμε να μπούμε σε τάξη, σε πειθαρχία". Και όμως αποδείξαμε ότι μπορούμε και τους εαυτούς μας να τους εκπλήσσουμε ευχάριστα. Καλό είναι να μην είναι η εξαίρεση και να γίνεται περισσότερο ο κανόνας», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Τάκης Φύσσας είπε ότι οι παίκτες τότε αποδέχονταν τις επιλογές του προπονητή ακόμα και όταν δεν θεωρούσαν κάποιες φορές ότι είναι σωστές. «Σωστό είναι αυτό που λες. Απόλυτη δικαιοσύνη δεν υπάρχει», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Το πιο σημαντικό μάθημα του αθλητισμού είναι πώς σηκώνεσαι από την ήττα, όχι πώς χαίρεσαι τη νίκη. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι αυτό μαθαίνουν τα νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν στον αθλητισμό -εκτός από τα προφανή οφέλη ως προς την υγεία τους, ως προς τη χαρά της συμμετοχής, ως προς την ικανοποίηση να δουλεύει κανείς με το σώμα του και να αισθάνεται ότι βελτιώνεται σωματικά- είναι η δυνατότητα να διαχειρίζεσαι τις αντιξοότητες. Είναι φορές που τα πράγματα κατά κανόνα μάλλον δεν θα πάνε όπως τα περιμένει κανείς είτε μιλάμε για ατομικό άθλημα είτε μιλάμε για ομαδικό, που τα πράγματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Διότι, στο μεν ατομικό είσαι εσύ και ο εαυτός σου, αυτό είναι, δεν έχεις ευθύνες απέναντι σε άλλους, αλλά στο ομαδικό έχεις ευθύνη. Δηλαδή, αν εσύ έχεις μείνει στην επίθεση και πρέπει κάποιος να σε καλύψει στο αριστερό μπακ, κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά εκείνη τη στιγμή ή να την κάνεις εσύ γι' αυτόν και να περάσει, έγινε αυτό τώρα, δεν θα μπούμε σε μεγάλη κουβέντα. Αν γίνεται συνέχεια θα γίνει μία κουβέντα μετά, μεγάλε Τάκη κάποιο πρόβλημα έχουμε εδώ. Αλλά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και, βέβαια, ο αλληλοσεβασμός και, τελικά, μία αίσθηση -τολμώ να πω- αξιοκρατίας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στο ντοκιμαντέρ "The Last Dance" για τους Chicago Bulls '97-'98 και τον Μάικλ Τζόρτναν. «Εγώ το είδα με θρησκευτική ευλάβεια. Πρώτον, γιατί έζησα με τον Τζόρνταν, δηλαδή, μεγάλωνα όταν ο Τζόρνταν ήταν στις δόξες του. Είναι ένα πάρα-πάρα πολύ ενδιαφέρον ως προς τη δυναμική της ομάδας. Και, βέβαια, φαντάζομαι ότι η αντιδιαστολή με εμάς ήταν ότι δεν είχαμε έναν superstar ο οποίος να συμπαρασύρει. Αλλά αυτό το οποίο βρήκα εντυπωσιακό ήταν πως σε κάθε ματς ή σε κάθε σεζόν έβρισκε ένα διαφορετικό κίνητρο, δηλαδή, πώς φτιάχνεται ο καθένας εκείνη τη στιγμή μέσα στο μυαλό του για να μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο άμα είσαι 100% σωματικά καλά, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και φορές που όλο και κάτι πονάει, όλο και κάποιο τραβηγματάκι υπάρχει και πρέπει να το βγάλεις από το μυαλό σου και πρέπει να μπορείς να το κάνεις αυτό και όταν το σώμα σου δεν είναι 100%», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια μίλησαν για την προσπάθεια που γίνεται τώρα στην εθνική η οποία, όπως είπε ο κ. Φύσσας διακόπηκε λόγω πανδημίας, αλλά είπε ότι τα δείγματα για τα παιχνίδια που έχει από το Σεπτέμβρη ήταν πολύ καλά.

«Εντάξει, τα τελευταία ματς πήγαν πολύ καλά. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο να μην παρατήσει αυτήν την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μου αρέσει σε χώρες που έχουν μία προχωρημένη ποδοσφαιρική κουλτούρα είναι ότι η ομάδα στηρίζεται κατεξοχήν στα δύσκολα. Εμείς εδώ είμαστε λίγο, μας αρέσει να κερδίζει η ομάδα, είμαστε πολύ συναισθηματικοί και στα πάνω και στα κάτω και στην κριτική και όλοι είμαστε προπονητές. Αυτό δεν είναι κάτ' ανάγκη κακό, έχουμε άποψη, μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Όλοι θέλουμε να μιλάμε για το ποδόσφαιρο και όλοι θέλουμε να λέμε τη γνώμη μας. Εγώ είμαι και της άποψης ότι πρέπει και η εθνική να πηγαίνει να παίζει περισσότερο στην περιφέρεια, δηλαδή, να κάνει rotation και να πηγαίνει και σε μικρότερες ενδεχομένως πόλεις που να μπορούν τα γήπεδα προφανώς να υποστηρίζουν τις ανάγκες της, αλλά δεν πιστεύω κατ' ανάγκη στη μοναδικότητα στην έδρα της εθνικής. Και νομίζω ότι εμένα μου αρέσει αυτό σαν ιδέα. Πρέπει να είναι θέμα όταν η εθνική πηγαίνει σε μία πόλη είτε είναι ο Βόλος είτε είναι το Ηράκλειο είτε είναι η Θεσσαλονίκη είτε είναι τα Γιάννενα», είπε ο πρωθυπουργός.

Και αφού σημείωσε ότι ο κόσμος πάντα θα δίνει πίστωση αν δίνονται ευκαιρίες σε νέα παιδιά είπε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. «Έχουμε πολύ καλούς νέους παίκτες και εντός και εκτός Ελλάδος. Προφανώς, είναι μία τελείως άλλη συζήτηση το πώς πρέπει να αναβαθμιστεί το ελληνικό πρωτάθλημα, πώς πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστικό, πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι υποδομές, τα ζητήματα των δικαιωμάτων, αλλά υπάρχουν -όσο παρακολουθώ ελληνικό πρωτάθλημα- καλοί, πολλοί καλοί νέοι παίκτες που αξίζουν ευκαιρίες, όχι μόνο στις πρωτοκλασάτες ομάδες», συμπλήρωσε. Επίσης ξεκαθάρισε πως βέβαια αυτό που είναι δικαίωμα είναι και ευθύνη. «Όταν φοράς το εθνόσημο, εκπροσωπείς τη χώρα σου, την πατρίδα σου εκείνη τη στιγμή και αυτό απαιτεί ένα επίπεδο προετοιμασίας και ευθύνης, ψυχολογικής προετοιμασίας. Νομίζω, όμως, ότι φαντάζομαι ότι είναι τέτοια η χαρά για κάποιο νέο παιδί να φορέσει για πρώτη φορά, να κληθεί στην εθνική, είναι μεγάλη υπόθεση», υπογράμμισε. «Εσείς, πάντως, παίζετε ποδόσφαιρο και έχουμε παίξει και συμπαίκτες σε έναν παιχνίδι κοινωνικού χαρακτήρα που είχαμε κάνει. Θυμάστε;», του είπε ο Τάκης Φύσσας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως προσπαθεί να παίζει σε ένα πρωτάθλημα στο σχολείο του με ομάδες αποφοίτων κάθε Σάββατο, όποτε μπορεί.

«Παίζουμε 7x7 το οποίο είναι λίγο βάρβαρο, γιατί πολλές φορές παίζουμε με πολύ μικρότερους, αλλά έχω πει στον εαυτό μου ότι όσο αντέχουν τα πόδια μου, και ποδόσφαιρο και λίγο μπάσκετ παίζω ακόμα. Παρότι μου αρέσουν, γενικά προσπαθώ να αθλούμαι όσο μπορώ είτε πολύ νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ, αλλά η ομορφιά του ομαδικού αθλήματος, της παρέας, αυτά που θα πεις πριν και μετά το ματς είτε παίζεις στο τοπ επίπεδο είτε παίζεις για την πλάκα σου 5x5, νομίζω ότι αυτή η μαγεία της συνύπαρξης, της καζούρας είναι κάτι που νομίζω ότι είναι μία από τις δυνάμεις του αθλητισμού, έτσι δεν είναι; Είναι μία μεγάλη χαρά της ζωής. Και εγώ χαίρομαι που και με την πανδημία, έστω και το απλό τρέξιμο ή το ποδήλατο, πολύς κόσμος το ανακάλυψε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Μιλώντας για τα νέα παιδιά ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει καλύτερη διέξοδος από τον αθλητισμό από τους πειρασμούς, το στρες και τα προβλήματα. «Και το δικό μου προσωπικό στοίχημα δεν είναι μόνο η στήριξη, η οργάνωση, μάλλον, του επαγγελματικού αθλητισμού, είναι πρωτίστως οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες, η κουλτούρα κυρίως που θα εμφυσήσουμε στα νέα παιδιά και στους γονείς τους, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που θα βάλουν πολλές φορές, που θα πάρουν ένα παιδί 6-7-8 χρονών από το χέρι να το πάνε σε ένα κολυμβητήριο, σε ένα αθλητικό σωματείο για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και μετά βέβαια οι υποδομές για να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, ανθρώπινες υποδομές, προπονητές, υποστήριξη σωστή, αθλητικές υποδομές γενικές. Δεν υστερούμε τόσο πολύ σε αυτό, αλλά θα κάνουμε ακόμα μεγάλες προσπάθειες κυρίως σε δημοτικό επίπεδο, να ενισχύσουμε τις αθλητικές μας υποδομές. Και αυτή είναι η καλύτερη παρακαταθήκη. Και μετά βέβαια οι πολλοί επιτυχημένοι αθλητές οι οποίοι λένε τη δική τους προσωπική ιστορία. Τίποτα δεν εμπνέει περισσότερο από έναν πρωταθλητή ο οποίος θα μιλήσει, όχι μόνο για την επιτυχία, αλλά για τις δυσκολίες, τι χρειάζεται για να φτάσεις σε αυτό το σημείο», είπε ο πρωθυπουργός.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση ο Τάκης Φύσσας σημείωσε ότι το 2004 ήταν η χρονιά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή. «Α, εγώ ξεκίνησα την πολιτική μου το '04, τον Μάρτιο του '04 ξεκίνησα την καριέρα μου και βρέθηκα τρεις μήνες μετά με πολύ δυνατές εμπειρίες. Οπότε και για μένα το '04 ήταν μία ωραία χρόνια», είπε ο πρωθυπουργός.