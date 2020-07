Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Μεγάλος μοριακός αναλυτής για τεστ κορονοϊού στο Νοσοκομείο Χανίων

Με επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια στην Κρήτη.

Ο κ. Κικίλιας συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, οι βουλευτές Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη και Μανούσος Βολουδάκης, η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη, η διοίκηση του Νοσοκομείου και εκπρόσωποι των εργαζομένων.

O Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την εγκατάσταση στο ΓΝ Χανίων, εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, μεγάλου μοριακού αναλυτή για τη διενέργεια τεστ κορονοϊού.

Η δήλωση του κ. Κικίλια έχει ως εξής:

«Ο Νομός Χανίων έχει για εμάς στρατηγική σημασία.

Δείξαμε μέσα στην κρίση ότι σταθμίζουμε πρώτα και πάνω από όλα την αξία της ανθρώπινης ζωής και στηρίζουμε τους υγειονομικούς μας: γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, τραπεζοκόμους, καθαρίστριες, όλους.

Από τα Μέσα Ατομικής Προστασίας τα οποία είχαμε και δεν είχαν άλλες χώρες, μέχρι τα ιατρικά πρωτόκολλα, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, την αγάπη και τη στήριξη της Πολιτείας και της κοινωνίας σε αυτούς τους ανθρώπους.

Το δεύτερο στοίχημα είναι το άνοιγμα της οικονομίας και του τουρισμού. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νησί - και θα την έχει - και στο Νομό Χανίων. Ένας πολύ όμορφος Νομός, ένας πολύ αγαπημένος τόπος.

Εκτός αυτά για τα οποία έχουμε φροντίσει ως Υγειονομική Περιφέρεια, Υπουργείο Υγείας και Διοίκηση του Νοσοκομείου, ανακοινώνω σήμερα ότι εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα έχουμε και έναν μεγάλο μοριακό αναλυτή στο Νοσοκομείο Χανίων, έτσι ώστε να μπορεί πιο γρήγορα, άμεσα και με επιστημονικό τρόπο να γίνεται το testing στα Χανιά».

"Η υγειονομική επιτυχία δείχνει το μέλλον της χώρας"

Το μέλλον της χώρας δείχνει η υγειονομική επιτυχία, τονίζει ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος Κυριακής».

«Στον χρόνο που μεσολάβησε από πέρσι το καλοκαίρι, συντελέστηκε μια κοσμογονία. Η Ελλάδα του 2019 δεν έχει καμιά σχέση με εκείνη του 2020, σε κάθε επίπεδο.

Η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδότησε μια αλλαγή κατεύθυνσης τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και το Κράτος. Αφήσαμε πίσω μας το γκρίζο και ανοίξαμε τους ορίζοντες μας» γράφει ο υπουργός Υγείας και συνεχίζει: «Αν έπρεπε να διαλέξω το μεγαλύτερο επίτευγμα, θα έλεγα ότι είναι, αναμφισβήτητα, η διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού. Η Ελλάδα κατόρθωσε να γίνει παγκόσμιο πρότυπο, αλλάζοντας παράδειγμα.

Πετύχαμε γιατί ενώσαμε και δεν επιδιώξαμε το διχασμό, γιατί στηριχθήκαμε στην επιστημοσύνη και όχι στη μικροπολιτική, γιατί βάλαμε στο κέντρο τον άνθρωπο και όχι το υλικό συμφέρον, γιατί δουλέψαμε σκληρά, γιατί ενισχύσαμε την ατομική ευθύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί, τελικά, κατορθώσαμε ένα αποτέλεσμα που υπερβαίνει το απλό άθροισμα των δυνάμεών μας.

Η υγειονομική κρίση και οι παρεπόμενες συνέπειές της είναι παρούσες. Για αυτό δημιουργούμε το ΕΣΥ του 21ου αιώνα, ένα ΕΣΥ ανθρωποκεντρικό και αποτελεσματικό.

Πολλοί θέλησαν να αλλάξουν το ΕΣΥ, μόνο εμείς όμως το βελτιώνουμε. Μετατρέπουμε σταδιακά το υγειονομικό πλεονέκτημα σε εθνικό κεκτημένο. Μια χώρα χωρίς ισχυρό Σύστημα Υγείας δεν είναι κραταιά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Πλέον της διασφάλισης και προαγωγής της υγείας, βασικός στόχος μας για το ΕΣΥ του 21ου αιώνα είναι η διασφάλιση της ευημερίας όλων: πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών της Ελλάδας. Η υγειονομική μας επιτυχία δείχνει από τώρα τη χώρα που θα είμαστε σύντομα».