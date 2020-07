Κόσμος

Κορονοϊός: ανοίγει και πάλι το Ταζ Μαχάλ

Οι αρχές ανοίγουν και πάλι το Ταζ Μαχάλ και άλλα μνημεία, την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ινδία αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών.

Ανοίγει και πάλι αύριο τις πύλες του το Ταζ Μαχάλ, ύστερα από τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας του λόγω του κορονοϊού, ενώ όσοι θα το επισκεφθούν θα πρέπει να φορούν συνεχώς μάσκα, να τηρούν τις απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις και να μην αγγίζουν τις γυαλιστερές μαρμάρινες επιφάνειές του.

Κάθε μέρα θα επιτρέπονται μόνο 5.000 τουρίστες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, αριθμός που δεν θυμίζει σε τίποτα τα πλήθη των 80.000 επισκεπτών την ημέρα που κατέκλυζαν προ κορονοϊού το μνημείο. Το εντυπωσιακό αξιοθέατο στην πόλη Άγκρα χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν ως μαυσωλείο για τη σύζυγό του.

«Όλα τα προστατευόμενα από τις κεντρικές υπηρεσίες μνημεία και αξιοθέατα θα υπόκεινται σε πρωτόκολλα όπως απολύμανση, κοινωνική αποστασιοποίηση και άλλα υγειονομικά πρωτόκολλα», ανέφερε το υπουργείο Τουρισμού της χώρας σε ανάρτηση στο Twitter.

Οι αρχές ανοίγουν και πάλι το Ταζ Μαχάλ και άλλα μνημεία, όπως το ιστορικό Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί, την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ινδία αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών.

Σήμερα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ημερησία αύξηση-ρεκόρ των νέων κρουσμάτων (24.850) και πάνω από 600 θανάτους, οδηγώντας τον συνολικό απολογισμό σε 673.165 περιστατικά. Ωστόσο, η κυβέρνηση προχωρά σε άρση του lockdown στη χώρα του 1,3 δισεκ. κατοίκων, που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν άνεργοι και οι επιχειρήσεις να υποστούν μεγάλο πλήγμα.