Γκρέμισαν και πέταξαν στο λιμάνι το άγαλμα του Κολόμβου (βίντεο)

Διαδηλωτές στη Βαλτιμόρη, κοντά στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσινγκτον, γκρέμισαν χθες βράδυ άγαλμα του εξερευνητή Χριστόφορου Κολόμβου, το έσυραν στο λιμάνι της πόλης και το πέταξαν στο νερό την ώρα που ήταν εξέλιξη θέαμα με πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Baltimore Sun.

Το άγαλμα του Κολόμβου εντασσόταν στην «επαναξιολόγηση που γίνεται πανεθνικά και παγκόσμια για κάποια από αυτά τα μνημεία και τα αγάλματα που ίσως αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πράγματα για κάθε άνθρωπο», δήλωσε στην εφημερίδα ο Λέστερ Ντέιβις, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού δημάρχου Μπέρναρντ Γιανγκ.

Ο Κολόμβος ήταν ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους στον Νέο Κόσμο και συχνά αναφέρεται ως αυτός που ανακάλυψε την Αμερική. Ωστόσο, ιστορικοί και ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν τον Κολόμβο ότι υποδούλωσε τους αυτόχθονες.





Σε ομιλία του αργά χθες στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παλέψει για να προστατεύσει τον αμερικανικό «τρόπο ζωής» που ξεκίνησε όταν ο Κολόμβος «ανακάλυψε την Αμερική». «Μαζί θα πολεμήσουμε για το αμερικανικό όνειρο και θα υπερασπιστούμε, θα προστατεύσουμε και θα διατηρήσουμε τον αμερικανικό τρόπο ζωής, που ξεκίνησε το 1492 όταν ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε ένα θυμωμένο όχλο να γκρεμίσει τα αγάλματά μας, να διαγράψει την Ιστορία μας, να κάνει κατήχηση στα παιδιά μας ή να ποδοπατήσει τις ελευθερίες μας», πρόσθεσε ο Τραμπ. Διαδηλωτές σε όλες τις ΗΠΑ αποκαθηλώνουν αγάλματα του Κολόμβου και άλλων ιστορικών προσωπικοτήτων που συνδέονται με τη δουλεία ή την αποικιοποίηση.