Πολιτική

Έκκληση από την παγκόσμια χριστιανική νεολαία στον Ερντογάν για την Αγία Σοφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης του μουσειακού της καθεστώτος και τόνισαν την τεράστια αξία και το συμβολισμό της ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας για όλη την οικουμένη.

Έκκληση για τη διατήρηση του μουσειακού καθεστώτος του Ναού της Αγίας Σοφίας απευθύνουν τα μέλη της παγκόσμιας χριστιανικής νεολαίας, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι εκπρόσωποι της χριστιανικής νεολαίας από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, την Αρμενία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Καζαχστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία, που συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνεδρίαση, το Σάββατο 4 Ιουλίου, σχετικά με το θέμα της Αγίας Σοφίας, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης του μουσειακού καθεστώτος του Ναού και τόνισαν την τεράστια αξία και το συμβολισμό της Αγίας Σοφίας ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας για όλη την οικουμένη.

«Ο ναός δεν είναι μόνο μνημείο πολιτισμού, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένας σύνθετος κόμπος, συνυφασμένος από ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την ανάπτυξη του κόσμου, διάφορες θρησκείες, μοίρες ολόκληρων λαών και χωρών. Ο Ναός της Αγίας Σοφίας αποτελεί κτήμα του παγκόσμιου πολιτισμού, το οποίο πρέπει να παραμείνει πόλος έλξης για ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών» σημειώνει στην επιστολή της η παγκόσμια χριστιανικής νεολαία και επισημαίνοντας ότι α«πό το 1935 η Τουρκία με σεβασμό προς τους Χριστιανούς όλου του κόσμου, διατηρεί ανοιχτές με ελεύθερη πρόσβαση» τις πόρτες της Αγίας Σοφίας, ζητά από τον Τούρκο Πρόεδρο να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς «και το 2035 να είναι δυνατός για όλο τον κόσμο ο εορτασμός των 100 ετών του μουσειακού καθεστώτος αυτού του ιστορικού μαργαριταριού».

«Το να έχει μία μουσουλμανική χώρα στο έδαφός της ένα χριστιανικό ιερό, τη “Μέκκα” όλων των χριστιανών, με σεβασμό στις προσευχές των πιστών όλων των θρησκειών και με λατρεία προς τον Παντοδύναμο, και να το διατηρεί με προσοχή, αυτό ακριβώς αποτελεί το απόγειο του ιστορικού ρόλου, της δύναμης και της σοφίας του Ηγέτη μίας χώρας» αναφέρουν.

Επισημαίνουν, επίσης, τη συμμετοχή του Τ.Ερντογάν στη διατήρηση του μουσειακού καθεστώτος του μοναστηριού της Παναγίας Σουμελά, σημειώνοντας ότι προσβασιμότητα του μοναστηριού δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους από διάφορες γωνιές του κόσμου «να έρθουν σε επαφή με την ιστορία αυτού του ιερού τόπου, και στην περιοχή της Τραπεζούντας να αναπτύσσεται ανεξάντλητη τουριστική ροή» και καταλήγουν:

«Η απόφασή σας για τη διατήρηση του μουσειακού καθεστώτος της Αγίας Σοφίας μπορεί να γίνει ιστορική. Σήμερα, όσο ποτέ οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από σύμβολα ειρήνης, ψυχικής ηρεμίας, ανοχής και πολυπολιτισμικότητας. Είμαστε στο πλευρό της ειρήνης και της διαθρησκευτικής αρμονίας. Προσευχόμαστε για τη μοίρα της Αγίας Σοφίας, ενός εκ των σπουδαιότερων μνημείων του παγκόσμιου πολιτισμού. Κύριε Πρόεδρε, καλώντας Σας να διατηρήσετε το μουσειακό καθεστώς της Αγίας Σοφίας, σας καλούμε σε ειρήνη!»