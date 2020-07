Κοινωνία

Άγρια δολοφονία εξιχνιάστηκε 18 χρόνια μετά!

Η ψηφιοποίηση του εγκληματολογικού αρχείου είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός βασικού υπόπτου για την τέλεση του εγκλήματος, που έγινε στον Βόλο το 2002.

Η ψηφιοποίηση του εγκληματολογικού αρχείου της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, που πραγματοποιείται μεθοδικά το τελευταίο διάστημα, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός βασικού υπόπτου για την τέλεση ενός ειδεχθούς εγκλήματος, που έγινε στον Βόλο το 2002.

Η δολοφονία με άγριο τρόπο μιας ηλικιωμένης γυναίκας είχε συγκλονίσει τότε την τοπική κοινωνία της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, καθώς ο ληστής που είχε παραβιάσει την οικία της, δεν είχε αρκεστεί μόνο στη ληστεία, αλλά την είχε κακοποιήσει άγρια, προκαλώντας της πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι καθώς και μαχαιριές, σύμφωνα με το larissapress.

Στον τόπο του εγκλήματος είχε βρεθεί ένα αποτύπωμα στην πόρτα της οικίας, το οποίο όμως δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει στην εξιχνίαση του εγκλήματος και στην σύλληψη του δολοφόνου. Αυτό έγινε την Παρασκευή, όταν με τη χρήση της τεχνολογίας, οι αστυνομικές αρχές της Μαγνησίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας, καθώς ταυτοποιήθηκε εκείνο το αποτύπωμα που παρέμεινε "ενεργό" για τις αστυνομικές αρχές επί 18 ολόκληρα χρόνια. Ο δολοφόνος, αν και Αλβανικής καταγωγής, δεν έφυγε ποτέ από το Βόλο, αλλά παρέμεινε στην πόλη, ανενόχλητος όλα αυτά τα χρόνια.

"Καμία υπόθεση δεν κλείνει για την Ελληνική Αστυνομία, όσος καιρός κι αν περάσει, αν δεν εξιχνιαστεί", δήλωσε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας κ. Αστέριος Μαντζιώκας, ο οποίος επεσήμανε πως "η μεθοδική δουλειά που πραγματοποιείται καθημερινά στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ θα έχει ως συνέπεια την εξιχνίαση και άλλων, παρόμοιων υποθέσεων".

Ο ύποπτος άντρας για την τέλεση του ειδεχθούς εγκλήματος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές θεωρούν την υπόθεση απολύτως στοιχειοθετημένη.