Αθλητικά

Μίκαελ Σουμάχερ: επιδεινώθηκε η υγεία του κατά την πανδημία

Σύμφωνα με τη Mirror, ο θρύλος της Ferrari έχει υποστεί «καταστροφικές επιπλοκές στην υγεία του».

Η υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ επιδεινώθηκε κατά την πανδημία της Covid-19; Η απάντηση είναι «ναι», σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Mirror.

Το Σάββατο (4/7), παραμονή της επανέναρξης της Φόρμουλα 1 με την τέλεση του αυστριακού Γκραν Πρι, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν αποκαλύψεις σχετικά με τον Γερμανό έξι φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, παρότι η πληροφόρηση για το θέμα είναι ελάχιστη.

Από το σοβαρό ατύχημα που του συνέβη κάνοντας σκι τον Δεκέμβριο του 2013 στις πλαγιές του Μεριμπέλ, στη Σαβοΐα, η οικογένεια του «Σούμι» κρατά επτασφράγιστο μυστικό την κατάσταση της υγείας του, χωρίς να διαρρεύσει καμία πληροφορία για τον 51χρονο πρώην οδηγό.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο θρύλος της Ferrari έχει υποστεί «καταστροφικές επιπλοκές στην υγεία του». «Κολλημένος» εκ των πραγμάτων στο κρεβάτι, το σχετικό ρεπορτάζ εικάζει ότι πάσχει από μυϊκή ατροφία. Εκτός από την απώλεια μυών, ωστόσο, έχουν επίσης επηρεαστεί και τα οστά, καθώς ο Σουμάχερ φέρεται να πάσχει κι από οστεοπόρωση.

Πριν από περίπου δέκα ημέρες, σύμφωνα με μια φήμη από την Ιταλία ο «Σούμι» υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Η επέμβαση δεν επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια του Γερμανού. Αυτή τη σεζόν, ο Λιούις Χάμιλτον θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ το ρεκόρ του, κατακτώντας τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του στη F1.