Οικονομία

Θεοδωρικάκος: ανάγκη για καινοτόμες ιδέες και μεταρρυθμίσεις

Ο κ. Θεοδωρικάκος τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της παγκόσμιας ύφεσης προχωρώντας με ενότητα, καινοτόμες ιδέες και μεταρρυθμίσεις, στήριξη πάνω απ' όλα της απασχόλησης.

«Μέσα σε ένα χρόνο πετύχαμε πολλά, αλλά έκτακτες καταστάσεις δημιούργησαν νέες μεγάλες προκλήσεις που είναι μπροστά μας», τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη νίκη της ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της παγκόσμιας ύφεσης «προχωρώντας μπροστά με ενότητα, καινοτόμες ιδέες και μεταρρυθμίσεις, στήριξη πάνω απ' όλα της απασχόλησης».

Απευθυνόμενος ιδίως στην αξιωματική αντιπολίτευση, επισημαίνει ότι «θα είναι μεγάλο λάθος να σπαταλήσουμε το εθνικό κεκτημένο αυτοπεποίθησης, ενότητας και συνεννόησης για μικροκομματικούς λόγους, οπισθοχωρώντας σε ένα νέο κύκλο λαϊκισμού και διχασμού».

Αναφέρεται συνοπτικά στις πρωτοβουλίες που έλαβε στον ένα χρόνο το υπουργείο του, κάνοντας λόγο για «ουσιαστικό, δημιουργικό έργο με προεκτάσεις σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής».

Δεν παραλείπει, επίσης, να αναφερθεί στις προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών, στις οποίες περιλαμβάνονται η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 2,5 δισ. ευρώ, η θεσμική μεταρρύθμιση του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων κράτους και Αυτοδιοίκησης, ο νέος εκλογικός νόμος της Αυτοδιοίκησης, ο εκσυγχρονισμός και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή του συστήματος προσλήψεων του ΑΣΕΠ, η «ορθολογική» διαχείριση του δυναμικού του Δημοσίου, καθώς και ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας απονομής της ελληνικής ιθαγένειας.