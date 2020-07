Οικονομία

Κορονοϊός: “λουκέτο” και πρόστιμο σε επιχείρηση για μη τήρηση των μέτρων

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έλεγχοι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη για τον εντοπισμό παραβάσεων σχετικών με τα μέτρα μη εξάπλωσης του κορονοϊού.

Κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας, η Δημοτική Αστυνομία και η τοπική αστυνομία, εντόπισε παραβάσεις σε επιχείρηση στην παραλιακή της λεωφόρου του Ηρακλείου, στην οποία επιβλήθηκε «λουκέτο» για 15 ημέρες και πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Στο κατάστημα υπήρχαν περισσότεροι πελάτες από τον προβλεπόμενο αριθμό με βάση τα τετραγωνικά του καταστήματος, ενώ εντοπίστηκαν και άλλες παραβάσεις σε σχέση με τα μέτρα που κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί.

Μια ημέρα πριν έγιναν έλεγχοι στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε οκτώ καταστήματα χωρίς όμως να βεβαιωθεί κάποια παράβαση.

Πηγή: cretapost.gr