Σε ξενοδοχείο Covid στη Χερσόνησο η τουρίστρια από την Ρουμανία

Ο σύζυγος της τουρίστριας, καθώς και οι συνεπιβάτες της στην πτήση, υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού...

Σε ξενοδοχείο Covid στη Χερσόνησο μεταφέρθηκε το πρωί η τουρίστρια από τη Ρουμανία, η οποία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό κατά την άφιξή της στην Κρήτη.

Η γυναίκα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ από την αρχή τηρήθηκε ευλαβικά το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Όπως ανέφερε στο cretapost ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος, τεστ έγινε και στον σύζυγο της, το οποίο όμως βγήκε αρνητικό. Σε τεστ όμως υποβλήθηκαν και όλοι οι συνεπιβάτες της γυναίκας στην πτήση από την Ρουμανία.

Η Ρουμάνα είχε ταξιδέψει την 1η Ιουλίου στην Κρήτη. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου υποβλήθηκε σε τεστ που έδειξε ότι είναι θετική στον κορονοϊό.