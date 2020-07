Κοινωνία

Διαρρήκτες με προτίμηση... σε Φιλοθέη και Ψυχικό (εικόνες)

Πως κατάφεραν να τους συλλάβουν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τις ώρες της 1ης Ιουλίου στην Φιλοθέη από αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού – Φιλοθέης δύο αλλοδαποί, ένας 41χρονος και ένας 27χρονος, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και επιπλέον ο 41χρονος και για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «λίγο πριν, οι συλληφθέντες είχαν αποπειραθεί να εισέλθουν σε ισόγειο διαμέρισμα στην ίδια περιοχή, κόβοντας το καλώδιο της τηλεφωνικής σύνδεσης, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, τους εντόπισαν σε κοντινή απόσταση, εντός αυτοκινήτου και τους προσήγαγαν στο Τ.Α Ψυχικού-Φιλοθέης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία,

ειδική ηλεκτρική συσκευή απενεργοποίησης ηλεκτρονικών σημάτων, την οποία χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας συναγερμών, να απενεργοποιούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τη ζωντανή μετάδοση δεδομένων των καμερών ασφαλείας,

τρία (3) κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -286- ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι :

διέθεταν ειδική τεχνογνωσία και συσκευή, για να παρακάμπτουν τα συστήματα ασφαλείας των οικιών,

έκαναν χρήση συσκευής οξυγόνου για να διαρρήξουν τα χρηματοκιβώτια

καθάριζαν τα σημεία- επιφάνειες, που έρχονταν σε επαφή εντός της οικίας, με ειδικό υγρό, προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους (αποτυπώματα, βιολογικό υλικό).

χρησιμοποιούσαν "επιχειρησιακό" αυτοκίνητο που ενοικίαζαν, με χρήση πλαστών εγγράφων, από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών από οικίες, στις περιοχές του Ψυχικού και της Φιλοθέης.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης για διακεκριμένες κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.»