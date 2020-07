Πολιτική

Κορονοϊός: “Στοπ” στους Σέρβους από την κυβέρνηση

Αποφασίστηκε η αναστολή της πρόσβασης υπηκόοων Σερβίας στην Ελλάδα. Από πότε ισχύει το μέτρο.

«Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους ειδικούς, παρακολουθεί στενά και θα συνεχίσει καθημερινά να το πράττει, την εξέλιξη των επιδημιολογικών κύκλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη.

Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος πρόσθεσε πως στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την πολιτική της.

«Με βάση την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων αποφασίστηκε η αναστολή, από τη Δευτέρα, 06/07/2020, ώρα 06:00 π.μ. και μέχρι τις 15/07, της πρόσβασης υπηκόων της Σερβίας στην Ελλάδα, από όλα ανεξαιρέτως τα σημεία εισόδου. Μόνη εξαίρεση οι ουσιώδεις λόγοι διέλευσης», ανακοίνωσε η κ. Πελώνη και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλύει και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα, ώστε το άνοιγμα στους ξένους επισκέπτες να γίνει χωρίς εκπτώσεις στη δημόσια υγεία».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Τανγιούγκ ότι από αύριο στις έξι η ώρα το πρωί η Ελλάδα κλείνει τα σύνορα για τους πολίτες της Σερβίας. «Το γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενημέρωσε την πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα ότι η Ελλάδα θα κλείσει από αύριο τα σύνορα της για τους πολίτες της Σερβίας εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που θα υπάρχει ειδική άδεια» ανέφερε στο σερβικό πρακτορείο ειδήσεων ο Ίβιτσα Ντάτσιτς.

Ο ΥΠΕΞ της Σερβίας κάλεσε τους πολίτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν για την Ελλάδα να μην το πράξουν για να μην ταλαιπωρηθούν.

Ο υπουργός Εμπορίου και Τουρισμού Ράσιμ Λιάγιτς δήλωσε στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Ν1 ότι «η Ελλάδα κλείνει τα σύνορα εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης στην Σερβία και με δεδομένο ότι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό πολλοί Σέρβοι τουρίστες».