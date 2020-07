Κόσμος

Δεκάδες νεκροί από τις πλημμύρες στην Ιαπωνία (εικόνες)

Εικόνες καταστροφής στην ιαπωνική νήσο Κιούσου από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την ιαπωνική νήσο Κιούσου ανήλθε σήμερα σε 34, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ 14 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η τοπική κυβέρνηση της επαρχίας Κουμαμότο, στην νήσο Κιούσου, νοτιοδυτικά της χώρας, επιβεβαίωσε τον θάνατο 18 ανθρώπων, ενώ άλλοι 16 "είναι χωρίς ζωτικές ενδείξεις", έναν όρο που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες για νεκρούς που δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί επισήμως ο θάνατός τους από κάποιον γιατρό. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 14 ένοικοι ενός γηροκομείου, το οποίο πλημμύρισε.

Οι χθεσινές πρωτόγνωρες βροχοπτώσεις στην επαρχία Κουμαμότο προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σε τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν φαίνονται αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, άνθρωποι να απομακρύνουν με φτυάρια τη λάσπη από τα σπίτια τους και στρατιώτες να διασώζουν με βάρκες εγκλωβισμένους κατοίκους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή καθώς αναμένονται και νέες σφοδρές βροχοπτώσεις έως το βράδυ.

Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ζήτησε την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

"Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τις ανθρώπινες ζωές. Παρακαλώ προσπαθήστε με κάθε τρόπο την νύχτα να αναζητήσετε τους αγνοούμενους", είπε ο Άμπε μετά τα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση.