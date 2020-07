Οικονομία

Τσακαλώτος: η πραγματικότητα μαρτυράει το αδιέξοδο των πολιτικών της ΝΔ

Σκληρή κριτική από τον τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση, για την οικονομική της πολιτική εν μέσω της πανδημίας.

«Όσο και να θέλει η ΝΔ να κρύψει κάτω από το χαλί την ανεπάρκεια των μέτρων για την ύφεση, η πραγματικότητα μαρτυράει το αδιέξοδο των πολιτικών της», δηλώνει πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σε συνέντευξη του στην «Αυγή της Κυριακής», επικρίνει την κυβέρνηση για την «πεισματική άρνηση» της να ακούσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ «για πιο γενναία και εμπροσθοβαρή μέτρα και μέτρα ισχυρής στήριξης της εργασίας, που θα μείωναν τις οικονομικές επιπτώσεις του lockdown».

Ο βουλευτής και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση «ήδη είναι σε μεγάλο βαθμό βγαλμένες από την εποχή των μνημονίων» και εκτιμά πως «δεν θα διστάσει να κρυφτεί πίσω από τους περιορισμούς της ΕΕ για να εφαρμόσει μια πολιτική με την οποία στην ουσία συμφωνεί». Εκτιμά ότι η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις «επειδή φοβάται την αγανάκτηση του κόσμου επιχειρεί να την βάλει στον γύψο».

Ο κ. Τσκαλώτος αναφέρει ότι μετά τα «Μένουμε Όρθιοι Ι και ΙΙ», το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα στην οικονομία και θα εστιάζει περισσότερο «στην ανάπτυξη των προτεραιοτήτων, στόχων και πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ για την διασφάλιση τόσο της ανάπτυξης όσο και της κοινωνικής δικαιοσύνης». Μιλά για τον στόχο ενός ΣΥΡΙΖΑ μεγάλου, λαϊκού, ανοικτού, δημοκρατικού, ένα σύγχρονο κόμμα της Αριστεράς, με στόχο τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Σημειώνει ότι είναι υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει ένα «έντονο κύμα αριστερού ριζοσπαστισμού» που υπάρχει και αναζητεί εκπροσώπηση. «Πολιτικά επιδιώκουμε μια προοδευτική πλειοψηφία, που να εκτείνεται από την Αριστερά και την Οικολογία μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία, μια σοσιαλδημοκρατία βέβαια απαλλαγμένη από το νεοφιλελευθερισμό», τονίζει.

Αναφορικά με τη συζήτηση για το «ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς» κι αν δέχθηκε πλήγμα κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το ηθικό πλεονέκτημα οφείλουμε όλοι και όλες να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, δεν μας το χάρισε κανείς». Προσθέτει ότι «αποδείξαμε στην κυβερνητική πράξη, ότι εμείς δεν κάνουμε "δουλειές" με τον επιχειρηματικό κόσμο, δεν φυτεύουμε στρατούς στη δημόσια διοίκηση, δεν κάνουμε χατίρια στον επιχειρηματικό κόσμο, ούτε μικροεξυπηρετήσεις στο εκλογικό μας κοινό».

«Και αυτό το πληρώνουμε τοις μετρητοίς, αλλά αξίζει», σχολιάζει. Προσθέτει ότι «οι επιθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσουν ποτέ», γιατί «τους χαλάμε τη σούπα» και πως γι' αυτό όμως «οφείλουμε δύο φορές περισσότερο να προσέχουμε….».