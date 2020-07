Κόσμος

Ο Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις για γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Ο «σουλτάνος» εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τον τουριστικό αποκλεισμό της Τουρκίας, στρέφοντας τα «πυρά» του κατά της ΕΕ.

Πιστός στην τακτική των προκλήσεων, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις της χώρας του στην ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας, «στις θάλασσες μας ξεκινήσαμε γεωτρήσεις με τα γεωτρύπανα Φατίχ και Γιαβούζ. Έτσι κατεδαφίσαμε όλα τα σχέδια και όλες τις παγίδες που είχαν στηθεί στην ανατολική Μεσόγειο εναντίον της Τουρκίας, εναντίον της χώρας μας. Μαζί με την ανατολική Μεσόγειο ξεκινήσαμε και για γεωτρήσεις στην Μαύρη Θάλασσα. Θα συνεχίσουμε αυτές τις εργασίες μας χωρίς να υποχωρήσουμε από τα δικαιώματα μας που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο. Με την βοήθεια του Θεού θα λειτουργήσουμε και τον πρώτο αντιδραστήρια του πυρηνικού σταθμού ενέργειας Ακκούγιου».

Ο σουλτάνος δεν παρέλειψε να στρέψει για ακόμη μια φορά τα «πυρά» του και κατά της ΕΕ. «η EE έβαλε μπροστά μας τις χώρες που έχουν πρόβλημα διαφάνειας και είναι ξεκάθαρος ο σκοπός της εφαρμογής διπλών στάνταρτ. Όμως ως Τουρκία δεν κερδίσαμε τίποτα χωρίς να δώσουμε αγώνα. Έτσι όπως φαίνεται και στο θέμα αυτό, τα δικαιώματα μας θα τα πάρουμε με αγώνα και θα τα ξεριζώσουμε», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε.

«H EE ενώ άνοιξε τις πόρτες της σε χώρες που οι υποδομές τους από την οικονομία μέχρι τη δημοκρατία είναι σαθρές, άφησε την Τουρκία απέξω κι αυτό είναι ένα σημάδι ανησυχητικό. Αλλά ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν θα γίνουν εμπόδιο στους δημοκρατικούς και οικονομικούς στόχους της Τουρκίας. Εάν εμείς χάσουμε μία, εσείς θα χάσετε 5, εσείς θα χάσετε 10!», σηκώνοντας και τις δύο παλάμες των χεριών του για να δώσει έμφαση.

Στη συνέχεια ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία αποδείχθηκε ασυναγώνιστη διεθνώς στον τομέα της υγείας και του τουρισμού μετά την πανδημία και κάλεσε τη Γερμανία να προβεί σε θετικά βήματα απέναντι στην Τουρκία. «Ειδικά στον τομέα του τουρισμού και της υγείας δεν γνωρίζουμε κανένα άλλο έθνος να μπορεί να μας συναγωνιστεί σε κάθε τομέα! Και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Τουρισμού έχουμε πει ότι αναμένουμε θετικά βήματα στο θέμα αυτό».