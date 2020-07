Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά που θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη, από τις 10.00 το βράδυ ως τις 6.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, λόγω έργων στην εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης, στην Πιερία.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη σήραγγα Κατερίνης (436 χιλιόμετρο) έως και τον Νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) και δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στον κλάδο εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο του νοτίου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.