Life

Οι άγνωστες παραλίες-“διαμάντια” της Αττικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αναζήτηση των κρυμμένων “παραδείσων” της Αττικής, επιδίδονται όλο και περισσότεροι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου.