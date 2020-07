Κοινωνία

Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας

Εκατοντάδες προσαγωγές και δεκάδες συλλήψεις, γύρω από την πλατεία Κοτζιά, την Ομόνοια και την Πλατεία Βάθη.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Πεζές περιπολίες, αστυνομικοί σκύλοι, Τροχαία και Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας “σάρωσαν” το κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις προγραμματισμένες εξορμήσης της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη κακοποιών.

Η Αστυνομία έδωσε ιδιαίτερο βάρος σε περιοχές με υψηλούς δείκτες παραβατικότητας.

Μέσα σε έξι ώρες, σε δρόμους γύρω από το Μοναστηράκι, την Ομόνοια και την Πλατεία Βάθη, πραγματοποίησαν 410 ελέγχους και προχώρησαν σε 132 προσαγωγές και 26 συλλήψεις.

Από τους συλληφθέντες, οι 12 ήταν αλλοδαποί χωρίς έγγραφα, ενώ 8 άτομα συνελήφθησαν για ναρκωτικά και 6 για υγειονομικές παραβάσεις.

Εντόπισαν μάλιστα και κατάστημα, όπου ιδιοκτήτης και θαμώνες δεν τηρούσαν κανένα μέτρο προστασίας απέναντι στον κορονοϊό.

Στελέχη τής Άμεσης Δράσης, μέσα σε 24 ώρες, προχώρησαν σε σχεδόν 4.000 ελέγχους ατόμων και 2.500 ελέγχους οχημάτων. Έκαναν 288 προσαγωγές και πέρασαν χειροπέδες σε 50 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Παράλληλα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ έκαναν και ελέγχους για την πάταξη του παρεμπορίου.