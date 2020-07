Κοινωνία

Ιερώνυμος για Αγία Σοφία: Οι Τούρκοι δεν θα τολμήσουν να τη μετατρέψουν σε τζαμί

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος για τα “παιχνίδια” του Ερντογάν και τη στάση της Εκκλησίας στην διαχείριση της πανδημίας.

Την εκτίμηση ότι οι Τούρκοι δεν θα τολμήσουν να μετατρέψουν την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, εξέφρασε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από τη Βαλύρα Μεσσηνίας.

«Εκείνοι παίζουν με όποια παιχνίδια τύχουν στα χέρια τους. Είναι κι αυτό ένα παιχνίδι. Πιστεύω δεν θα το τολμήσουν», δήλωσε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας στο mesogeios tv.

Εν συνεχεία, σε ερώτηση για τη στάση της Εκκλησίας και της Πολιτείας στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών επισήμανε ότι η αντιμετώπιση ήταν συνετή. «Η Πολιτεία έκανε το καθήκον της και από ό,τι φάνηκε από την πορεία των πραγμάτων έδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά. Να βοηθήσει ο Θεός να μην έχουμε ξανά τέτοιες δοκιμασίες», πρόσθεσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος προεξήρχε στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Θεοδώρου Σπηλιώτη, αδελφού του μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης, Ευσταθίου, και πατέρα του πρωτοπρεσβυτέρου Αθανασίου Σπηλιώτη.

Νωρίτερα, του Όρθρου και της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ, και συλλειτούργησαν οι μητροπολίτες Μάνης Χρυσόστομος και Σιατίστης Αθανάσιος, ενώ εντός του Ιερού Βήματος παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, εκτός του Αρχιεπισκόπου, οι μητροπολίτες Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, Τριφυλίας Χρυσόστομος, Γόρτυνος Ιερεμίας, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.