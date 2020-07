Αθλητικά

Η ΑΕΚ πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα του Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίδειξη ισχύος έκανε η “Ένωση”, που απέκτησε προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ για την έξοδο στο Champions League.

Δύο γκολ του Νέλσον Ολιβέιρα, ένα του Αντρέ Σιμόες κι ένα του Σιμάνσκι, βοήθησαν την ΑΕΚ να πάρει εύκολη νίκη με σκορ 4-1 επί του Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι-οφ της Super League. Το μοναδικό γκολ του Άρη σημείωσε ο Μπρούνο Γκάμα, ισοφαρίζοντας προσωρινά για τους γηπεδούχους.

Το πρώτο σουτ του αγώνα ήρθε στο 14', με τον Μάρκο Λιβάγια να αστοχεί δοκιμάζοντας έξω από την περιοχή. Έξι λεπτά αργότερα, αυτό του Βέρντε βρήκε σε ετοιμότητα τον Κουέστα, όμως ο Ισπανός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο συρτό σουτ του Νέλσον Ολιβέιρα στο 24ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, ο Άρης ισοφάρισε με ένα άκρως τυχερό γκολ. Ο Μπρούνο Γκάμα δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στο πόδι του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Βασίλη Μπάρκα για το 1-1.

Η “Ένωση” έχασε τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες στο τρίλεπτο 42'-44', με τον Κουέστα να λέει “όχι” σε Πέτρο Μάνταλο, Στράτο Σβάρνα και Νέναντ Κρίστισιτς, ενώ μια κεφαλιά του Μάνταλου δε βρήκε στόχο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο τελευταίος βρήκε δίχτυα με προβολή, ωστόσο ήταν σε θέση οφσάιντ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στην ανάπαυλα.

Ίδια εικόνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κουέστα να σταματάει την υπέροχη ατομική ενέργεια του Ολιβέιρα στο 47'. Στο 52' και σε αντεπίθεση, ωστόσο, ο Μάνταλος βρήκε όμορφα τον Ολιβέιρα, που πλάσαρε τον εξερχόμενο Κουέστα για το 1-2. Η εκπληκτική μπαλιά του Κρίστισιτς έβγαλε τετ α τετ τον Βέρντε με τον τερματοφύλακα του Άρη, όμως το τελείωμα του Ιταλού ήταν κάκιστο στο 60'. Δύο λεπτά αργότερα, η τύχη... επέστρεψε στο πλευρό της ΑΕΚ, καθώς στο σουτ του Αντρέ Σιμόες η μπάλα βρήκε στον Λούκας Σάσα και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-3. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τους μεν να μην μπορούν και τους δε να μη θέλουν. Ωστόσο, από σέντρα-σουτ του Παουλίνιο στο 84', ο Νταμιάν Σιμάνσκι έβαλε το πόδι για το τελικό 1-4.

Έτσι, η ΑΕΚ πήρε τους τρεις βαθμούς, ξέφυγε με δύο από τον ΠΑΟΚ στη “μάχη” της δεύτερης θέσης κι άφησε τον Άρη να παλεύει με τα πολλά προβλήματά του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Κόρχουτ, Δεληζήσης, Μπαγκαλιάνης, Ματίγια, Σάσα (76' Μπακούτσης), Γκάμα, Μαντσίνι, Μαρτίνες, Διαμαντόπουλος.

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Μπάρκας, Λόπες, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι (81' Οικονόμου), Παουλίνιο, Κρίστιτσιτς, Σιμόες (81' Σαμπανάτζοβιτς), Μάνταλος (73' Σιμάνσκι), Λιβάγια, Βέρντε (61' Αλμπάνης), Ολιβέιρα (73' Αραούχο).