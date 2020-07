Αθλητικά

Λίβερπουλ: νίκησε κάνοντας “αγγαρεία”

Οι «κόκκινοι» που έχουν ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή, νίκησαν τους «χωριάτες», αλλά χωρίς να πείσουν με την εμφάνιση τους.

Αν και εμφανίστηκε εξαιρετικά υποτονική, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Άστον Βίλα στο «Άνφιλντ», σε αναμέτρηση για την 33η αγωνιστική της Premier League, και να επιστρέψει στις νίκες, μετά τη συντριβή της περασμένης Πέμπτης (2/7) από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ήταν άνευροι και χωρίς κίνητρο, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους, που δίνουν μάχη για την παραμονή, πάλεψαν και ίσως θα δικαιούνταν να φύγουν με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τελικά, το γκολ του Μανέ από την εξαιρετική μπαλιά του Κεϊτά, στο 71΄, έδωσε τη λύση για τους «ρεντς», που «σφράγισαν» τη νίκη τους στο 89΄, με το παρθενικό τέρμα του 19χρονου Κέρτις Τζόουνς στο πρωτάθλημα.