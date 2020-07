Κοινωνία

Πάρος: Διαρροή καυσίμων από το κουφάρι του Εξπρές Σάμινα

20 χρόνια μετά το ναυάγιο, η ρύπανση συνεχίζεται. Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Πάρου για συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το ζήτημα της πρόσφατης διαρροής καυσίμου από το κουφάρι του ναυαγισμένου προ 20ετίας πλοίου “Εξπρές Σαμίνα” στις Πόρτες της Πάρου, δρομολόγησε την άμεση συνάντηση του Δημάρχου Πάρου, Μάρκου Κωβαίου, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στην Αθήνα την Δευτέρα και στόχος της συνάντησης είναι η εξεύρεση άμεσης λύσης στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από το ναυάγιο.

Πρωταρχικός σκοπός της συνάντησης είναι η αναγκαία άμεση ενέργεια της απάντλησης του καυσίμου του ναυαγισμένου πλοίου, αλλά και η ανέλκυσή του σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.

Όπως γράφει το parianostypos.gr, έχει ήδη καταρτιστεί από τον Δήμο Πάρου ένα ολοκληρωμένο, ακριβές σχέδιο για την εξεύρεση των πόρων αλλά και την όλη διαδικασία ανέλκυσης του πλοίου, το οποίο και θα παρουσιαστεί στον Υπουργό κατά τη συνάντηση που θα έχει μαζί του ο Δήμαρχος Μάρκος Κωβαίος.

Σημειώνεται επίσης, ότι μετά από πρόσφατη ποιοτική ανάλυση των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή του κόλπου της Παροικίας, πιστοποιήθηκε η καθαρότητα και η καταλληλότητά τους για κολύμβηση σε όλες τις περιοχές που βρέχονται από τον κόλπο.

Ήδη στην περιοχή του ναυαγίου, βρίσκονται τρία αντιρρυπαντικά σκάφη, ένα σκάφος του Λιμενικού και ένα φουσκωτό και έχει επίσης τοποθετηθεί φράχτης αντιρρύπανσης.