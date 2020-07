Κοινωνία

Μεταναστευτικό: συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στη Λέσβο

Περισσότεροι από 2.000 πρόσφυγες μετακινήθηκαν από το νησί μέσα στον Ιούνιο.

Συνολικά 2.144 πρόσφυγες έφυγαν από τη Λέσβο από την Παρασκευή 5 Ιουνίου όταν και επιτράπηκε η μετακίνηση τους και έως το τέλος του μήνα.

Η αναχώρηση από τη Λέσβο συνεχίζεται. Μέχρι και σήμερα 5 Ιουλίου νησί αποχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά 264 άτομα. 38 από αυτούς αναχώρησαν σήμερα.

Η αποχώρηση από το νησί αναγνωρισμένων προσφύγων αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες μέρες.

Στον αντίποδα όμως, βάρκα με 27 πρόσφυγες και μετανάστες (11 παιδιά, εννέα άνδρες και επτά γυναίκες), η πρώτη του Ιουλίου για τη Λέσβο, έφθασε σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, στη Θερμή, στο ανατολικό μέρος του νησιού.

Στο σύνολο τους οι αφιχθέντες οδηγήθηκαν στη δομή καραντίνας που έχει φτιαχτεί στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού covid 19.