Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έξαρση των κρουσμάτων στην Αυστρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι τριψήφιος, γεγονός που δημιουργεί έντονες ανησυχίες.

Σχεδόν τα 1.000, αριθμός που καταγραφόταν στα τέλη Μαΐου, «αγγίζουν» και πάλι τα ενεργά κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Αυστρία, τα οποία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Βιέννη, ανέρχονταν σήμερα στις 20.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας) σε 959 και ήταν κατά 106 περισσότερα από χθες.

Σε νοσοκομείο νοσηλεύονται με κορονοϊό συνολικά 72 άνθρωποι, και από αυτούς οι δέκα βρίσκονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 681, με καθοριστικό παράγοντα τον ορισμό του συστήματος επιδημιολογικής αναφοράς.

Από την εμφάνιση του νέου κορονοϊού στη χώρα έχουν καταγραφεί 18.257 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 16.615 άνθρωποι έχουν αποθεραπευθεί και έχουν διενεργηθεί 647.804 διαγνωστικά τεστ.

Όπως αναφέρουν ειδικοί, μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να ξεκίνησαν και να υπάρχουν χαλαρώσεις στα περιοριστικά μέτρα, ωστόσο ο ιός εξακολουθεί να είναι ενεργός και για τέταρτη στη σειρά ημέρα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε εικοσιτετράωρη βάση είναι πλέον τριψήφιος.

«Αναμενόταν ότι στη φάση τρία- φάση σταθεροποίησης, μετά από τα δέκα πρώτα βήματα χαλάρωσης των μέτρων- θα μπορούσαν να εμφανιστούν περιφερειακές επιδημίες, αλλά ο σημερινός αριθμός 109 νέων λοιμώξεων με ανησυχεί», δηλώνει ο υπουργός Υγείας Ρούντολφ 'Ανσομπερ. Για το λόγο αυτό και χρειάζονται άμεσες αντιδράσεις στις περιοχές όπου εμφανίζονται οι αυξήσεις, όπως επίσης, κατά την άποψή του, υπήρξε σωστή αντίδραση για τις περιοχές των γρήγορα αυξανόμενων περιπτώσεων στα Δυτικά Βαλκάνια, μεταξύ άλλων, με αύξηση των διαγνωστικών τεστ για εκείνους που επιστρέφουν από εκεί στην Αυστρία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα εξελιχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού τους μήνες των διακοπών, ωστόσο, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών υπηρεσιών της Βιέννης, έχει αποδειχθεί ότι οι λοιμώξεις εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό εντός οικογενειών ή εταιρειών.

Αυτό συνέβη τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο, και τον Μάιο οι μεγαλύτερες εστίες στη Βιέννη αφορούσαν οικογένειες (30,9%) και επιχειρήσεις (30,3%), ενώ τον Ιούνιο τα ποσοστά αυτά ήταν αντίστοιχα 38,5% (οικογένειες) και 19,6% (εταιρείες).

Σύμφωνα με το Επιτελείο Αντιμετώπισης Κρίσης στη Βιέννη, για πρώτη φορά τον Ιούνιο, περίπου 5% έως 10% των νέων λοιμώξεων οφείλονται σε όσους επέστρεψαν από την Ιταλία, τη Σερβία και την Κροατία.

Οι λοιμώξεις σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις, όπως συνέβη πρόσφατα στο ομόσπονδο κρατίδιο της Άνω Αυστρίας, συνεχίζουν να διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση, με την αστυνομία να διενεργεί τώρα περισσότερους ελέγχους, αλλά και να επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους να συνεχίσουν να διατηρούν την ελάχιστη απόσταση και, όπου είναι απαραίτητο, να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας.