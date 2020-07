Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οργισμένη ανακοίνωση κατά του διαιτητή Κομίνη

Στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η “πράσινη” ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο “Πόση ντροπή ακόμα;”.

Ανακοίνωση κατά της διαιτησίας του Γιώργου Κομίνη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, εξέδωσε ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο του “ντέρμπι αιωνίων”. Οι “πράσινοι” διαμαρτυρήθηκαν για τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών και για μία φάση στην οποία υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να αποβληθεί παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Πόση ντροπή ακόμα θα αντέξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτά τα απροκάλυπτα δώρα της διαιτησίας; Αν προσπαθούν με τέτοιο τρόπο να φτάσουν στο αήττητο, ας το χαίρονται πραγματικά.

Η διαιτησία του αποψινού αγώνα προκαλεί το κοινό φίλαθλο αίσθημα. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο διαιτητής ανακαλύπτει φάουλ σε πέσιμο του Βαλμπουενά στον Ανουάρ και μέσω VAR το μετατρέπει σε πέναλτι!

Νωρίτερα ο διαιτητής δεν βλέπει (;) το πάτημα του Μπα στον αστράγαλο του Ανουάρ, φάση που θα έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα και επομένως αποβολή του αμυνομένου (είχε ήδη μία κάρτα)».