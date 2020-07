Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Η καινούργια εβδομάδα ξεκινάει φορτώνοντας μας με έντονα συναισθήματα, που δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε.

ΚΡΙΟΣ: Προσπάθησε να μείνεις όσο πιο ψύχραιμος μπορείς, γιατί η εβδομάδα ξεκινάει αρκετά πιεστικά για σένα, με την υπομονή σου να πιάνει… πολικές θερμοκρασίες. Μη δίνεις έκταση στα γεγονότα και προσπάθησε να αξιοποιήσεις δημιουργικά όλη αυτήν την ένταση, αφού από το μεσημέρι και μετά, θα έχεις την ευκαιρία να δώσεις απαντήσεις σε όσους τόλμησαν να σε αμφισβητήσουν. Εκμεταλλεύσου την καλοκαιρινή βραδιά κάνοντας μια βόλτα με όποιον θες εσύ, πάντως μην την περάσεις μόνος.

ΤΑΥΡΟΣ: Με αέρα σαββατοκύριακου φαίνεται ότι ξεκινάς την εβδομάδα σου και αυτό δεν σε βοηθάει να υπολογίσεις καλά τους χρόνους σου και να ακολουθήσεις τους ρυθμούς που απαιτούνται. Μια αδειούλα δεν θα ήταν κακή ιδέα, παρόλο που κανείς δεν πρόκειται να βγάλει τις δουλειές που άφησες πίσω σου και αύριο θα βρεθείς μπροστά σε ένα βουνό από εκκρεμότητες. Σε κάθε περίπτωση από το μεσημέρι και μετά, φαίνεται να παίρνεις μπρος και να βρίσκεις πρακτικές λύσεις σε επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ακόμα και η παραμικρή υπόνοια εντολής ή η γενικότερη αίσθηση ότι κάποιος προσπαθεί να ασκήσει έλεγχο πάνω σου, μπορεί να επιφέρει την έκρηξη σου νωρίς-νωρίς σήμερα. Δώσε τόπο στην οργή όμως, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα φτιάχνει από το μεσημέρι και μετά, και το μόνο που μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση είναι η έκταση που θα έχεις δώσει στις δυσκολίες των πρώτων ωρών της μέρας. Η νύχτα ευνοεί ιδιαίτερα τις νέες γνωριμίες και με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, καλά θα κάνεις να την εκμεταλλευτείς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Λίγο περίεργα ξεκινάει αυτή η εβδομάδα για σένα, αφού είναι πιθανόν να βρεθείς στο ρινγκ όχι ως διαιτητής, αλλά ως διαγωνιζόμενος… Είτε κερδίσεις είτε χάσεις, τα σημάδια σου στο τέλος θα τα έχεις, πράγμα που σημαίνει ότι δε θα είσαι για να κυκλοφορείς και πολύ. Όμως, το ότι θα έχεις δώσει τον αγώνα σου για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, είναι αρκετά αφροδισιακό από μόνο του και η αλήθεια να λέγεται, το βράδυ σου έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι άκρως ερωτικό.

ΛΕΩΝ: Εκμεταλλεύσου τις πρώτες ώρες της μέρας για να ασχοληθείς με όλες εκείνες τις δουλειές που χρειάζονται προσήλωση, είναι πιο διεκπεραιωτικές και γενικότερα δεν απαιτούν συνεργασία. Στη σχέση σου κάποια ξεσπάσματα ζήλιας ή καταπιεσμένου θυμού μπορεί να οδηγήσουν τα πράγματα στα άκρα, γι’ αυτό πριν πεις οτιδήποτε, φρόντισε να έχεις δώσει στον άλλον την ευκαιρία να σου εξηγήσει. Κι όταν λέω να σου εξηγήσει, εννοώ να τον ακούσεις, όχι να κάνεις ότι τον ακούς…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κι ενώ δευτεριάτικα έχεις όλη την καλή διάθεση να ξεκινήσεις δημιουργικά και με όρεξη την εβδομάδα, σου προκύπτουν θέματα που σε αγχώνουν τόσο που… μπλοκάρεις. Εάν τα καταφέρεις να διαχειριστείς σωστά την πίεση, χωρίς αυτό να σημαίνει να πνίξεις τα συναισθήματα σου, από το μεσημέρι και μετά μπορείς να περιμένεις καλύτερα αποτελέσματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η μέρα θα εξελιχθεί σε παιχνίδι για γερά νεύρα, αφού είσαι έτοιμος να εξαπολύσεις επίθεση σε όποιον δεν τρέχει με τις δικές σου ταχύτητες.

ΖΥΓΟΣ: Μη δώσεις έκταση σε κόντρες με άτομα του οικογενειακού σου περιβάλλοντος και ούτε να αγχωθείς περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται με κάποιο ζήτημα που σου ξύνει παλιές πληγές και επαναφέρει στην επιφάνεια κάποιες ανασφάλειές σου. Σε κάθε περίπτωση, από το μεσημέρι και μετά, θα καταλάβεις πως όλα αυτά δεν είχαν καμία απολύτως αξία και κακώς τα άφησες να σε επηρεάσουν. Η επαφή σου με τα παιδιά ή το να απολαύσεις κάποιες υπηρεσίες περιποίησης, σήμερα θα είναι το καλύτερο αντι-στρες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάποιες φορές πρέπει κι εσύ να συμβιβάζεσαι με το γεγονός ότι ο τρόπος σκέψης σου διαφέρει αρκετά από τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος εκεί έξω. Εξάλλου δεν έχεις το “προνόμιο” να είσαι ο μόνος που νιώθει έτσι, αφού κάπου-κάπου όλοι βρισκόμαστε σε εκείνη τη θέση που λέμε ότι δε γίνεται να ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ε, και σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λόγος για να επιτεθείς στον κάθε αντιφρονούντα εκεί έξω. Επίσης, τα νεύρα της δουλειάς δεν τα παίρνουμε σπίτι σήμερα!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τώρα με τα ραντεβού στα γυμναστήρια, θα έπρεπε να σε έχω ενημερώσει νωρίτερα θα μου πεις, όμως μπορείς ακόμα και την τελευταία στιγμή να εκτονώσεις το περίσσευμα ενέργειας που έχεις, βγαίνοντας για λίγο τρέξιμο ή κάνοντας πρωινό σεξ. Σε μία μέρα, πάντως, που τα λάθη πληρώνονται κανονικά, με λεφτά, “ντάγκα-ντάγκα” φρόντισε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Από το μεσημέρι και μετά όλα γίνονται πιο εύκολα και μπορείς να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο άφοβα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έτσι είναι η ζωή, έχει κι εκείνες τις μέρες που νιώθεις ότι είσαι σαν ρομπότ που απλώς εκτελεί λειτουργίες χωρίς να υπάρχει κάποιο νόημα, που μπορεί να μιλάει με τους ανθρώπους γύρω του, αλλά χωρίς να νιώθει. Παρόλα αυτά, από το μεσημέρι και μετά φαίνεται να ξυπνάει ο αμυντικός μηχανισμός σου, ο οποίος σε βοηθάει να σκεφτείς όλα όσα έχεις πετύχει και όλα όσα έχεις καταφέρει να αποκτήσεις, χωρίς να εννοώ απαραιτήτως υλικά πράγματα, που σε βοηθάει να ξεπεράσεις αυτή την κρίση νοήματος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σήμερα έχεις μία δυσκολία στο να ξεχωρίσεις τα επαγγελματικά σου από την προσωπική σου ζωή με αποτέλεσμα να μεταφέρεις τα προβλήματα της μεν στη δε και τούμπαλιν. Ε ναι, προφανώς και είναι λάθος μία τέτοια τακτική, αφού δείχνει ότι δε βρήκες τη δύναμη να λύσεις τις διαφορές σου τη στιγμή που δημιουργήθηκαν και κυρίως με αυτούς τους οποίους αφορούν. Άσε που είναι κρίμα, γιατί ειδικά από το μεσημέρι και μετά, η γκρίνια σου είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι.

ΙΧΘΥΕΣ: Ιχθύ μου, Δευτέρα σήμερα και η νέα εβδομάδα που ξεκινάει σου δίνει την ευκαιρία να αφήσεις πίσω σου κόντρες και διαφωνίες που μπορεί να προέκυψαν σε μία συναδελφική ή φιλική σχέση. Προφανώς κι αν έχεις να πεις κάτι που πιστεύεις ότι χρειάζεται να ειπωθεί για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα να το κάνεις, αλλά να το κάνεις σαν ώριμος άνθρωπος, όχι κάνοντας πείσματα ή προσπαθώντας να κάνεις τον άλλον να σέρνεται στα πόδια σου για να μπορέσετε να πάτε παρακάτω.

Πηγή: Astrologos.gr