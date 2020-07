Πολιτισμός

Λίβανος - Μπάαλμπεκ: Μήνυμα ελπίδας και σθένους στο διεθνές φεστιβάλ (βίντεο)

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λιβάνου έπαιξε χωρίς κοινό στον αρχαιολογικό χώρο που αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λιβάνου έπαιξε το βράδυ της Κυριακής χωρίς κοινό, στην καρδιά των λουσμένων στο φως ρωμαϊκών ερειπίων της Μπάαλμπεκ, σε ένα συμβολικό μήνυμα σθένους που απευθύνεται από ένα υψηλού κύρους φεστιβάλ σε μία χώρα αντιμέτωπη με την κατάρρευση της οικονομίας της και την επιδημία του κορονοϊού.

Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από τα λιβανέζικα τηλεοπτικά δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι η μοναδική συναυλία που οργανώνεται φέτος από το Διεθνές Φεστιβάλ της Μπάαλμπεκ στον ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Υπό την διεύθυνση του Χαρούτ Φαζλιάν, 150 μουσικοί και χορωδοί βρέθηκαν στον Ναό του Βάκχου, περιστοιχισμένοι από τους εντυπωσιακούς κορινθιακούς κίονες. Χωρίς κοινό για να τους χειροκροτήσει.

Ξεκίνησαν με τον εθνικό ύμνο, για να συνεχίσουν με το αρχικό χορωδιακό “O Fortuna” από τα “Carmina Burana” και στη συνέχεια με ένα συνδυασμό από κλασική και ροκ μουσική, αλλά και συνθέσεις των αδελφών Rahbani, δυο διάσημων Λιβανέζων μουσικών ή τον “Ύμνο στη Χαρά” του Μπετόβεν.

Τα καλοκαίρια του Λιβάνου περνούν στον ρυθμό των συναυλιών και των θεαμάτων με την συμμετοχή μεγάλων ονομάτων που οργανώνονται στο πλαίσιο πολλών φεστιβάλ που συγκεντρώνουν πλήθη θεατών.

Όμως, φέτος, η χρονιά είναι άγονη σε έναν Λίβανο σε κρίση, που χαλαρώνει σταδιακά το lockdown. To φεστιβάλ της Μπάαλμπεκ είναι προς το παρόν το μόνο που οργάνωσε μία και μοναδική εκδήλωση.

«Η κραυγή μας είναι μίας κραυγή πολιτισμού, ένας τρόπος για να πούμε ότι ο Λίβανος δεν θέλει να πεθάνει, ότι έχουμε έναν πολιτιστικό, καλλιτεχνικό τομέα εξαιρετικά παραγωγικό και δημιουργικό», δήλωσε η Νάιλα ντε Φρεζ πρόεδρος του φεστιβάλ της Μπάαλμπεκ που ιδρύθηκε το 1956. «Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτισμού, ελπίδας και σθένους», είπε.