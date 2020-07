Κοινωνία

Φωτιά σε Γέρακα και Άγιο Στέφανο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για δύο μέτωπα φωτιάς...

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χορτολιβαδική έκταση στο τέρμα της οδού Αροανίων στον Γέρακα Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή υπήρξε και από εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν κινδυνεύουν άνθρωποι ή σπίτια.

Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Στέφανος Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης συνέδραμαν το έργο των πυροσβεστών.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο νωρίς το πρωί και έτσι δεν κινδυνεύουν περιουσίες ή ανθρώπινες ζωές.