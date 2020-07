Κόσμος

Κορονοϊός: Συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στην Ινδία

Η χώρα ξεπέρασε τη Ρωσία σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό, κατατάσσεται πλέον 3η παγκοσμίως με σχεδόν 700.000.

Η Ινδία ξεπέρασε τη Ρωσία και μετατράπηκε στη χώρα που κατατάσσεται στην τρίτη θέση στον κόσμο ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, τα οποία ανέρχονται σε σχεδόν 700.000 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, καθώς η εξάπλωση της πανδημίας δεν μοιάζει να επιβραδύνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 23.000 νέα κρούσματα μόλυνσης, αριθμός ελαφρά χαμηλότερος από αυτόν που είχε ανακοινωθεί μία ημέρα νωρίτερα και ανερχόταν σε σχεδόν 25.000. Συνολικά, τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανέρχονται πλέον σε 697.358.

Οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 έχουν φθάσει σχεδόν τους 20.000 — ανέρχονται σε 19.963, κατά τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Η Ινδία πλέον έχει καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία. Ο αριθμός τους είναι οκταπλάσιος από αυτόν που έχει καταγραφεί επισήμως στην Κίνα, χώρα με παρόμοιο μέγεθος πληθυσμού, όπου ο SARS-CoV-2 προσέβαλε για πρώτη φορά τον άνθρωπο στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Αξιωματούχοι της ινδικής κυβέρνησης έκαναν γνωστό ότι ανακλήθηκε η απόφαση να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Ταζ Μαχάλ, ο πιο γνωστός τουριστικός προορισμός στη χώρα (στην πόλη Άγκρα, 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Νέο Δελχί), η οποία επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα, καθώς καταγράφεται έξαρση των νέων κρουσμάτων μόλυνσης στην περιοχή.