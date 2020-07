Οικονομία

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: εξετάζουμε νέα αύξηση στην πληρότητα των πλοίων (βίντεο)

Ο υπουργός τόνισε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου...

Για το ενδεχόμενο αύξησης της πληρότητας στα πλοία μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

“Πιστεύω ότι το άμεσο διάστημα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση κάποιων μέτρων, σε συνεργασία με τους ειδικούς και επιστήμονες” τόνισε ο υπουργός.

Όπως είπε, η πληρότητα στα πλοία με καμπίνες φθάνει σήμερα το 65% και χωρίς καμπίνες στο 60%. “Άρα είμαστε σε διαδικασία αναθεώρησης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου” σημείωσε.

Ο υπουργός έκανε επίσης γνωστό ότι την Παρασκευή υπεγράφη νέα ενίσχυση της ακτοπλοΐας με επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις Καλογρίτσα λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και να πάρει ξεκάθαρη θέση. “Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει” πρόσθεσε και σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν λόγο να προβεί σε αντιπερισπασμό.