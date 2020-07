Υγεία - Περιβάλλον

Οι δασικές πυρκαγιές απειλή για την εξάπλωση του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποίηση για τις δασικές φωτιές. Μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του κορονοϊού.

Καθώς οι αμερικανικές Πολιτείες προετοιμάζονται για την περίοδο κλιμάκωσης των δασικών πυρκαγιών, αξιωματούχοι προειδοποιούν για έναν άλλο κίνδυνο κατά τη χρονιά που διανύουμε, την ατμοσφαιρική μόλυνση, η οποία απειλεί να αυξήσει την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 σε Πολιτείες, οι οποίες παλεύουν να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με το POLITICO, η έξαρση των δασικών πυρκαγιών αναμένεται στις Πολιτείες Καλιφόρνια και Νεβάδα, αλλά και στις βορειοδυτικές ακτές των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, με τις αμερικανικές Πολιτείες να εισέρχονται στην περίοδο των δασικών πυρκαγιών που αρχίζει τον Ιούλιο και διαρκεί όλο τον Αύγουστο, σύμφωνα με το αρμόδιο κέντρο ελέγχου (Τhe National Interagency Fire Center).

Παράλληλα και η νοτιοδυτική περιοχή των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένης της Πολιτείας Αριζόνα αναμένεται ότι θα παρουσιάσει μία μέση εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

“Αυτό που είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να γνωρίζουν είναι ότι επειδή η Covid-19 επηρεάζει αρχικά τους πνεύμονες, οι άνθρωποι είναι πιθανό να παρουσιάσουν πιο σοβαρά συμπτώματα, αν πάσχουν από συγκεκριμένες αναπνευστικές ασθένειες,” δήλωσε η Μάρσια Κάστρο υπεύθυνη του Τμήματος Παγκόσμιας Υγείας και Πληθυσμού στη Σχολή Δημόσιας Υγείας (T.H. Chan School of Public Health) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

“Αυτές οι αναπνευστικές ασθένειες μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερες εξαιτίας παραγόντων μολυνσης που προκαλούνται από τις φωτιές,” επισημαίνει η ίδια.

Η έκθεση σε παράγοντες μόλυνσης που υπάρχουν στον καπνό των δασικών πυρκαγιών μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και φλεγμονές στους πνεύμονες, να μεταβάλει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να αυξήσει την ευαισθησία σε μολύνσεις του αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της COVID-19, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου ασθενειών στις ΗΠΑ.