Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Νέες καταγγελίες για τον “ψευτογιατρό” (βίντεο)

Συγκλονιστική μαρτυρία στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» για τον "ψευτογιατρό". Αποκάλυψη Αλέξη Κούγια για νέο θύμα του 47χρονου.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του «ψευτογιατρού».

Ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Μαζί» και τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη αναφέρθηκε σε μία νέα περίπτωση ασθενούς που έπεσε θύμα του 47χρονου.Η νέα υπόθεση αφορά μία κοπέλα με σκλήρυνση κατά πλάκας που σταμάτησε τη θεραπεία της και κατέβαλε 42.000 ευρώ για να γίνει καλά.

«Νεαρή κοπέλα διαγνώστηκε το 2016 με σκλήρυνση. Κάποιος της είπε ότι σε ένα μοναστήρι στο Βόλο έρχεται ένας χριστιανός νευροχειρουργός και ότι θα έπαιρνε λιγότερα χρήματα λόγω της σχέσης του με την εκκλησία. Τον συνάντησαν, της είπε να σταματήσει κάθε θεραπεία, η περίπτωση επιδεινώθηκε. Τον συνάντησε σε πολυτελέστατο γραφείο, της έδινε μαντζούνια, χωρίς ετικέτα. Μέχρι τώρα συνέχιζε τη θεραπεία. Της πήρε 42.000 ευρώ» είπε ο Αλέξης Κούγιας στον ΑΝΤ1.

«Μου είπε η κοπέλα ότι στο γραφείο του μπαινόβγαιναν κι άλλοι γιατροί με τους οποίους συνομιλούσε» πρόσθεσε ο Αλέξης Κούγιας.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» παρουσιάστηκε και ένα από τα θύματα του ψευτογιατρού και αποκάλυψε πώς τον προσέγγισε, πώς του συστήθηκε και πώς του απέσπασε 3.500 ευρώ.

«Έχω αγανακτήσει 1,5 χρόνο τώρα. Ήμουν στο νοσοκομείο, άκουγε κρυφά και με πλησίασε να με ρωτήσει τι πρόβλημα υπάρχει. Δώσαμε ραντεβού την επόμενη μέρα, μου είπε ότι ήταν χειρούργος» είπε. Μάλιστα έδωσε στον ασθενή και ένα χαρτί στο οποίο αναγραφόταν ότι ήταν ορθοπεδικός χειρούργος. «Θα με χειρουργούσε ο συγκεκριμένος και θα ήταν δίπλα του και άλλοι» είπε ο Παναγιώτης.

«Μου πήρε 3.500 ευρώ. Τα 2000 ευρώ τα μάζευα με ζόρι, τα 1.500 τα δανείστηκα. Είχα τα λεφτά στην άκρη, σε 3 μήνες θα γένναγε η γυναίκα μου» πρόσθεσε.