Συνωστισμός σε γλέντι στην Αλίαρτο παρουσία βουλευτών

Σάλος από τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Α. Κουτσούμπας που βρέθηκε στην εκδήλωση.

Σάλο έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από γλέντι στην Αλίαρτο, στο οποίο παρευρέθηκαν και βουλευτές.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, τα τραπέζια δεν είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τις οδηγίες για τις απαραίτητες αποστάσεις, ενώ υπάρχει πολύ κόσμος που χορεύει ο ένας δίπλα στον άλλον.

Το γλέντι διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Υψηλάντη με καλεσμένους και πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κουτσούμπας.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" τόνισε ότι πριν δώσει το παρών στην εκδήλωση είχε ζητήσει να ενημερωθεί για το εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, και εάν έχει ληφθεί η σχετική άδεια. "Έκατσα σε ένα τραπέζι 6 ατόμων και δεν σηκώθηκα από εκεί" τόνισε.