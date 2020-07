Κοινωνία

Δωρεά ζωής από 22χρονο που τραυματίστηκε σε τροχαίο



Ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου η διαδικασία λήψης οργάνων, από ομάδα γιατρών από την Αθήνα, ενός 22χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στην Ιεράπετρα πριν από λίγες ημέρες.

Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς του ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός, εκείνοι πήραν την γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του για να σωθούν άλλοι ασθενείς.

Η διαδικασία λήψης ξεκίνησε χθες το βράδυ και τα όργανα μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, τον Ευαγγελισμό και το Ιπποκράτειο σύμφωνα με τον διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Κώστα Τερζάκη.

Τα όργανα που έλαβαν οι γιατροί ήταν το ήπαρ, τα νεφρά, οι κερατοειδείς, ενώ έγινε και λήψη λεμφαδένων.