Αθλητικά

ΝΒΑ: έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους οι Μπακς λόγω κορονοϊού

Δεν έγινε σαφές εάν ένας παίκτης ή πολλοί παίκτες είναι θετικοί στον COVID-19...

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους μετά την λήψη των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για κορονοϊό, όπως ανέφερε το ESPN. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ένας παίκτης ή πολλοί παίκτες είναι θετικοί στον COVID-19. Το ESPN ανέφερε ότι η ομάδα έλαβε τα αποτελέσματα την Παρασκευή.

Το Μιλγουόκι είναι μία από τις πολλές ομάδες που έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους. Οι Μπρούκλιν Νετς, Ντένβερ Νάγκετς, Λος Αντζελες Κλίπερς και Μαϊάμι Χιτ έκλεισαν πρόσφατα τους χώρους προπόνησής τους λόγω θετικών αποτελεσμάτων COVID-19.

Σύμφωνα με το ESPN, οι Μπακς δεν θα ανοίξουν ξανά τις εγκαταστάσεις τους πριν ταξιδέψουν στο Ορλάντο της Φλόριντα. Η ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει την Πέμπτη.

Το Μιλγουόκι, που έχει το καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα (53-12) αντιμετωπίζει την Βοστώνη στις 31 Ιουλίου.