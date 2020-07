Οικονομία

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε κάνουν «πρεμιέρα» και πόσο θα διαρκέσουν. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος αναφορικά με το θέμα των θερινών εκπτώσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι αυτές θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Επίσης, στις 19 Ιουλίου ημέρα Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη τη χώρα από 11πμ έως 8μμ.

Κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του ανοίγματος των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων τους σε εξαιρετικά ελκυστικές και συμφέρουσες τιμές.