"Πυρά" Μιωνή: δεν γνώριζε μόνο ο Παππάς για το παραδικαστικό κύκλωμα

Ανακοίνωση του επιχειρηματία με αφορμή διαρροές του πορίσματος του εισαγγελέα Καλούδη, το οποίο έχει διαβιβαστεί στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής.

«Δεν γνώριζε μόνο ο κ. Παππάς τη λειτουργία του παραδικαστικού κυκλώματος, γνώριζαν και άλλοι. Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν θα κάνουν κάποιους να χάσουν τον ύπνο τους για τη δράση του μεγαλύτερου παραδικαστικού κυκλώματος από τη σύσταση του ελληνικού κράτους», αναφέρει ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής, σε ανακοίνωσή του, με αφορμή διαρροές του πορίσματος του εισαγγελέα Καλούδη, το οποίο έχει διαβιβαστεί στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής.

«Όποιος ζήτησε το πόρισμα του εισαγγελέα Καλούδη, με το οποίο τον Νοέμβριο του 2017 ζητείτο η δίωξά μας, παρέλειψε να ζητήσει και να ενημερώσει εν συνεχεία τα μέλη της προανακριτικής πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή σήμερα», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του ο επιχειρηματίας.

Ο Σάμπυ Μιωνής επισημαίνει, εξάλλου, ότι «πέρα από τις τυπικές κλήσεις της ανακρίτριας, υπάρχουν και 4 αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, δύο πρωτόδικες και δύο εφετειακές, που δικαιώνουν τον Σταύρο Παπασταύρου στην ουσία της υπόθεσης, καθώς κρίνουν τελεσίδικα ότι είναι πληρεξούσιος και όχι δικαιούχος του λογαριασμού», για τον οποίο γινόταν λόγος στο πόρισμα του εισαγγελέα Καλούδη.

Η πλήρης ανακοίνωση του Σάμπυ Μιωνή έχει ως εξής:

«Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, σε απάντηση σχετικού αιτήματος, έστειλε στη Βουλή το εισαγγελικό πόρισμα του εισαγγελεα κ. Καλουδη, με το οποίο ζητείτο ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος μου και του Σταύρου Παπασταύρου. Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, τα φιλικά στην εγκληματική συμμορία μέσα, Αυγή, Ντοκουμέντο, Εφημερίδα των Συντακτών, Δημοκρατία, μιλούσαν με πρωτοσέλιδα άρθρα για "έγγραφα φωτιά". Ο στόχος προφανής, να πληγεί η αξιοπιστία μας και να απονομιμοποιηθούν οι αποκαλύψεις που έχω κάνει.

Καταλαβαίνω την απέλπιδα προσπάθεια με επιλεκτική χρήση εγγράφων να δοθεί χείρα βοήθειας στην εγκληματική συμμορία Παπαγγελόπουλου, Φιλιππάκη, Παπαδάκου, Τάρκα. Ευχαριστώ όποιον είχε τη σχετική πρωτοβουλία να ζητήσει και διαρρεύσει το πόρισμα αυτό στον Τύπο γιατί άθελά του επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο. Πρόκειται για δίωξη που ζητήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 από τον εισαγγελέα Καλούδη μετά την μερική εκτέλεση κατάσχεσης που έκανα κατά του Γιάννη Φιλιππάκη και της εφημερίδας "Δημοκρατίας". Τα κατασχεθέντα χρήματα δώρισα ως γνωστόν στο "Χαμόγελο του Παιδιού". Η δίωξη αυτή ήταν η ύστατη πράξη της εκβίασής μου για να υποκύψω στο παραδικαστικό κύκλωμα. Συνδέεται μάλιστα με μια μαύρη σελίδα για την Ελληνική Δικαιοσύνη, την αποσιώπηση δηλαδή και την προκλητική υποβάθμιση της σημασίας καταλυτικού υπέρ των θέσεών μου εγγράφου δικαστικής συνδρομής από την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2016, όταν αρνήθηκα να ενδώσω στον εκβιασμό του κ. Παπαγγελόπουλου για χρήματα μέσα στο Μαξίμου ενώπιον του Νίκου Παππά, ξεκίνησε σε βάρος μας ποινική προκαταρκτική εξέταση με την κατηγορία ότι πληρεξούσιο που προσκόμισε ο Σταύρος Παπασταύρου στις φορολογικές αρχές δεν ήταν αυθεντικό και βεβαίωνε ψευδή γεγονότα. Έναν μήνα αργότερα, τον Απρίλιο του 2016, καλείται ο Σταύρος Παπασταύρου και μόνον, να δώσει εξηγήσεις με υποβολή υπομνήματος, κάτι που τελικά γίνεται τον Ιούνιο του 2016. Στο μεταξύ, όμως, στις 19.5.2016 ήρθε έγγραφο δικαστικής συνδρομής από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο κατέρριπτε στην ουσία την κατηγορία σε βάρος μας. Η δικαστική συνδρομή βεβαίωνε με ρητό τρόπο ότι το πληρεξούσιο ήταν αυθεντικό έγγραφο και άρα έπεφταν οι κατηγορίες σε βάρος μας. Αυτό το έγγραφο αφενός αποσιωπήθηκε, αφού ουδέποτε εκλήθη ο Σταύρος Παπασταύρου να λάβει γνώση αυτού του νέου στοιχείου που είχε συσχετιστεί στη δικογραφία και αφετέρου καθόλου δεν αξιολογήθηκε ή έστω καν σχολιάστηκε από τον εισαγγελέα Καλούδη στο πόρισμά του, και ας ήταν αποτέλεσμα της κρίσιμης για την υπόθεση δικαστικής συνδρομής που οι ίδιοι οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει από τις Αρχές της Κύπρου. Δεν τους συνέφερε και το αγνόησαν.

Μπορεί ο κ. Παπασταύρου να ήταν πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάτης του τέως ΠΘ Αντώνη Σαμαρά, και φίλος με την κα. Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αυτό όμως δεν δικαιολογεί τη βάναυση κατάλυση του υπερασπιστικού του δικαιώματος να ενημερώνεται για το σύνολο της δικογραφίας. Με βάση το έγγραφο της Κύπρου, θα έπρεπε να μας ζητήσουν συγγνώμη και να κλείσει η υπόθεση. Αντ' αυτού, μας ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη.

Όπως κατέθεσα στην προανακριτική επιτροπή, η κα. Τουλουπάκη, ως επικεφαλής της ομάδας των τριών εισαγγελέων που διεξήγαγαν την προκαταρκτική εξέταση, "έθαψε" την αθωωτική δικαστική συνδρομή που ήρθε από την Κύπρο. Την έθαψε για να μας θάψει. Δεν είναι αληθές αυτό που ο κ. Καλούδης υποστηρίζει ότι είχε γίνει δικαστική συνδρομή στο Ισραήλ και ότι είχα λάβει όλα τα έγγραφα και ότι δήθεν απέφυγα να καταθέσω. Γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ποτέ δεν κλήθηκα σε αυτήν τη στημένη δικογραφία. Η πληροφόρησή μου στα βασικά και μόνο στοιχεία της προέρχεται από τον κ. Παπασταύρου, που έχει κληθεί και λάβει τη δικογραφία. Έχω αποδείξει ότι ούτε φοβάμαι ούτε αποφεύγω να καταθέσω όταν μου ζητηθεί. Η κα. Τουλουπάκη όμως απέφυγε να καταθέσει όταν ο εισαγγελέας Εφετών άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για παράβαση καθήκοντος, αναφορικά με την έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης κατά του συνεργάτη μου Άγγελου Μεταξά, το οποίο η ίδια είχε προκαλέσει. Γιατί άραγε; Θα ελεγχθεί από τον Άρειο Πάγο η κα. Τουλουπάκη για την πρωτοβουλία της και τη σύμφωνη γνώμη της στην έκδοση του εντάλματος κατά του Άγγελου Μεταξά; Το ένταλμα αυτό, όχι μόνο καταργήθηκε, αλλά η Ελλάδα έγινε διεθνώς ρεζίλι παραδεχόμενη ότι ο Μεταξάς δεν είναι καν φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν έπρεπε να του καταλογιστεί ποτέ πρόστιμο, πόσο μάλλον να εκδοθεί χωρίς λόγο ένταλμα σύλληψης.

Όποιος ζήτησε το πόρισμα του εισαγγελέα Καλούδη, με το οποίο τον Νοέμβριο του 2017 ζητείτο η δίωξά μας, παρέλειψε να ζητήσει και να ενημερώσει εν συνεχεία τα μέλη της προανακριτικής πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή σήμερα. Γιατί άραγε; Η ανακρίτρια που ανέλαβε μετά τη δίωξη τη δικογραφία προχώρησε σε έκδοση τυπικών κλήσεων χωρίς καν να μας καλέσει σε απολογία γιατί έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει θέμα απάτης του Δημοσίου, καθώς σύμφωνα με τη δικαστική συνδρομή το πληρεξούσιο είναι αυθεντικό. Πέρα από τις τυπικές κλήσεις της ανακρίτριας υπάρχουν και 4 αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, δύο πρωτόδικες και δύο εφετειακές, που δικαιώνουν τον Σταύρο Παπασταύρου στην ουσία της υπόθεσης, καθώς κρίνουν τελεσίδικα ότι είναι πληρεξούσιος και όχι δικαιούχος του λογαριασμού. Τα 3 εκατομμύρια που του είχα δανείσει για να μην τον προφυλακίσει η εγκληματική συμμορία μού επιστράφηκαν.

Κάποια στιγμή, οι εισαγγελείς Τουλουπάκη, Ντζούρας και Καλούδης, πρέπει να ελεγχθούν για τη συστηματική βοήθεια που προσέφεραν στην εγκληματική συμμορία που με εκβίαζε επί σειρά ετών. Τώρα έρχεται η ώρα της κρίσης: Δεν γνώριζε μόνο ο κ. Παππάς τη λειτουργία του παραδικαστικού κυκλώματος, γνώριζαν και άλλοι. Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν θα κάνουν κάποιους να χάσουν τον ύπνο τους για τη δράση του μεγαλύτερου παραδικαστικού κυκλώματος από τη σύσταση του ελληνικού κράτους.

ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗΣ».