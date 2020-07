Κοινωνία

Κορονοϊός: κι άλλοι τουρίστες θετικοί στην Κρήτη

Τρεις συνολικά οι τουρίστες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο covid στη Χερσόνησο...

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό κι άλλων θετικών, στον κορονοϊό, τουριστών, μετά το πρώτο κρούσμα στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για δύο τουρίστριες, οι οποίες μεταφέρθηκαν την Κυριακή στο ξενοδοχείο Covid της Χερσονήσου και έχουν τεθεί σε καραντίνα. Οι κοπέλες σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους, δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και παραμένουν για προληπτικούς λόγους στο ξενοδοχείο.

Τη διαδικασία ενημέρωσης και μεταφοράς των τουριστών που εντοπίζονται θετικοί στον ιό έχει έχει αναλάβει η Πολιτική Προστασία και με προσεκτικές κινήσεις οι ξένοι επισκέπτες μεταφέρονται σε ξενοδοχεία covid, δύο εκ των οποίων λειτουργούν στο δήμο Χερσονήσου και ένα στα Χανιά.

Την ίδια ώρα παραμένει στη μονάδα covid του Βενιζελείου το ζευγάρι ομογενών που διαγνώστηκε θετικό και μεταφέρθηκε από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Το ζευγάρι είναι καλά την υγεία του και αναμένεται να υποβληθεί σε νέο τεστ για να διαπιστωθεί αν έχει αναρρώσει από τον ιό.

Πηγή: neakriti.gr