“Βροχή” τα πρόστιμα για το παρεμπόριο

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ελέγχους της ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 65.900 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, από τα συνέργεια ελέγχου της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 29.06.2020 έως και 05.07.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 346 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 112 παραβάσεις.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών, αρχών, οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πόρο.

3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 65.900 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 01.05.2020 (Α' 90) "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα".

4. Κατασχέθηκαν 2.150 τεμάχια ιατρικών μασκών, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα δηλώσεων αποθεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 1.500 τεμάχια απομιμητικών ειδών και 828 κιλά οπωροκηπευτικών.

5. Σε επιχείρηση πάταξης του παρεμπορίου στο παζάρι του Σχιστού στην Αττική, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 150 τεμάχια ειδών παραεμπορίου και 300 κιλά οπωροκηπευτικών, που στερούταν των νόμιμων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

6. Τέλος, σε επιχείρηση πάταξης του παρεμπορίου στη λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη, κλιμάκιο της Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, υπό το συντονισμό του ΣΥΚΕΑΑΠ, κατάσχεσε και κατέστρεψε 619 τεμάχια ειδών παραεμπορίου και 546 πακέτα παράνομων τσιγάρων, που στερούταν των νόμιμων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επτά προσαγωγές ατόμων για εμπορία βιομηχανικών ειδών χωρίς τη νόμιμη άδεια με επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 1.400 ευρώ.