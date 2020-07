Κόσμος

Σερβία: δυσάρεστη και κακή η απόφαση της Ελλάδας για τα σύνορα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, εξέφρασε την ελπίδα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αναθεωρήσει σύντομα την απόφαση που έλαβε χθες για την απαγόρευση εισόδου των Σέρβων πολιτών.

Ο κ. Ντάτσιτς σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση της Σερβίας δήλωσε ότι η απόφαση της Ελλάδας λήφθηκε εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης στη Σερβία και διότι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό κάποιοι Σέρβοι τουρίστες, που πέρασαν τα σύνορα τις προηγούμενες ημέρες. Εκτίμησε ότι, όταν η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει τη νέα αξιολόγηση των δεδομένων για την επιδημία, θα ανοίξουν και πάλι τα σύνορα της Ελλάδας για τους τουρίστες από τη Σερβία. Ο ΥΠΕΞ της Σερβίας χαρακτήρισε «δυσάρεστη και κακή την απόφαση» υπογραμμίζοντας ότι «κυρίως βλάπτει τα συμφέροντα της ίδιας της Ελλάδας».

Έντονη δυσφορία εκφράζεται από τους τουριστικούς πράκτορες. Η Ένωση Τουριστικών Πρακτορείων Σερβίας (YUTA) χαρακτήρισε άδικη την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και κάλεσε τους τουριστικούς φορείς στην Ελλάδα να αντιδράσουν.

Χθες στη Σερβία επιβεβαιώθηκαν 302 νέα κρούσματα κορονοϊού ενώ κατέληξαν πέντε ασθενείς. Έτσι οι θάνατοι από τον κορονοϊό έφτασαν τους 311 και συνολικά από την εκδήλωση της πανδημίας έχουν νοσήσει 16.131 άτομα. Το Βελιγράδι αποτελεί την μεγαλύτερη εστία έξαρσης του νέου ιού. Εκτός από τα πέντε νοσοκομειακά συγκροτήματα στην πρωτεύουσα που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των «Covid-19 νοσοκομείων» δημιουργείται και προσωρινή νοσοκομειακή δομή χωρητικότητας 500 κλινών στο κλειστό στάδιο μπάσκετ «Arena».

Στη Σερβία συνολικά σε έντεκα πόλεις επιβλήθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για να αποφευχθεί η διασπορά του ιού.

Στο Κόσοβο επίσης υπάρχει έξαρση του κορονοϊού και χθες το απόγευμα η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει την κυκλοφορία από τις 9:00 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6:00 η ώρα το πρωί σε τέσσερις πόλεις μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Πρίστινα. Χθες στο Κόσοβο κατέληξαν 9 ασθενείς (75 συνολικά από την εκδήλωση της πανδημίας) ενώ επιβεβαιώθηκαν 178 νέα κρούσματα.