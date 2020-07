Πολιτική

Πέτσας: η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της στη Βρετανία

Πότε ανοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας για τους Βρετανούς. Τι θα ισχύσει για τη Σουηδία. Το μήνυμα Πέτσα στους τουρίστες.

Το άνοιγμα των συνόρων για τη Βρετανία από τις 15 Ιουλίου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. "Σε ε συνεργασία με τη βρετανική κυβέρνηση και κατόπιν εισήγησης των ειδικών, η κυβέρνηση ανακοινώνει την επανάληψη των απευθείας πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, από τις 15 Ιουλίου" είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε ο κ. Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το ίδιο δεν θα συμβεί ακόμα για την Σουηδία. «Παρακολουθούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα προβούμε στις σχετικές ανακοινώσεις, ανάλογα με την εξέλιξή τους», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, με αναφορά σε σχετική δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, «έναν χρόνο από τότε, η Ελλάδα έχει μία εντελώς διαφορετική αναβαθμισμένη εικόνα στον κόσμο. Το όνομα της χώρας δεν είναι πλέον συνώνυμο της κρίσης αλλά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα επιτυχούς διαχείρισης μίας τεράστιας πρόκλησης, όπως είναι η πανδημία. Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο το κράτος. Η εικόνα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι αυτή της μιζέριας και των τριτοκοσμικών αναζητήσεων αλλά μίας χώρας που ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και τον κόσμο κατάματα». Συνεχίζοντας την αναφορά του στα λόγια του πρωθυπουργού, υπογράμμισε πως «παρότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές, κατορθώσαμε πολλά. Σπάνια έχουν γίνει τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα».

Η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το μεταρρυθμιστικό έργο για το οποίο είχε δεσμευθεί

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το μεταρρυθμιστικό έργο που δεσμεύτηκε απέναντι στους πολίτες, προχωρώντας σε πολλές περιπτώσεις πιο γρήγορα απ' όσο είχε υποσχεθεί. Ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή οι μειώσεις φόρων και εισφορών καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν ένα γόνιμο αναπτυξιακό περιβάλλον. Η Ελλάδα βγήκε κατ' επανάληψη στις αγορές, ακόμη και στη διάρκεια της πανδημίας, πετυχαίνοντας ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Η χώρα ανέκτησε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και των διεθνών αγορών. Πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών. Λειτουργεί το 112, γίνονται ηλεκτρονικά μια σειρά συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, απλουστεύονται οι διαδικασίες και παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες πιστοποιητικά και βεβαιώσεις».

Τόνισε επίσης ο κ. Πέτσας πως «μέσα σε λίγους μόνο μήνες έγιναν άλματα στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με διπλασιασμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και περίπου 5.000 προσλήψεις, ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Αποκαταστάθηκε το πραγματικό άσυλο στα πανεπιστήμιά μας και ξεκίνησε η αναβάθμιση όλων των εκπαιδευτικών δομών. Ενισχύθηκαν με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα μέσα η Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα και απέδειξαν στην πράξη ότι βρίσκονται κοντά στον πολίτη».

Θεμελιώσαμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης προς το κράτος και την πολιτική

Επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι «αποδίδονται ξανά τα πανεπιστήμια στους φοιτητές τους, οι γειτονιές στους κατοίκους τους, οι περιουσίες στους ιδιοκτήτες τους». Συνέχισε λέγοντας πως «αναδιοργανώθηκε η Πολιτική Προστασία η οποία επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, αποτελεσματικότητα και σωτήριες παρεμβάσεις όπως αποδείχθηκε πολλές φορές, έναν χρόνο τώρα.

Αφοπλίστηκαν νάρκες όπως στη ΔΕΗ που μας είχε κληροδοτήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και μπήκε σε στέρεες ράγες η εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα. Καταρτίστηκαν και προωθούνται σχέδια για την απολιγνιτοποίηση, την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, την ανακύκλωση, την ηλεκτροκίνηση, την προστασία του περιβάλλοντος. Αποκαταστάθηκαν αδικίες του ασφαλιστικού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, δρομολογήθηκε η ψηφιοποίηση του συστήματος και μπαίνουν σε εφαρμογή προγράμματα τόνωσης της απασχόλησης. Ενισχύθηκε θεσμικά και οικονομικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που κινδύνευε με παράλυση εξαιτίας του εκλογικού συστήματος που ψήφισε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που αποκτά νέα εργαλεία για την τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η χώρα αποκτά συγκροτημένη νησιωτική, θαλάσσια και ναυτιλιακή πολιτική, με αναπτυξιακό πρόσημο. Προωθούνται στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, με βελτιώσεις στο ασφαλιστικό των αγροτών, νέο πλαίσιο κατά των ελληνοποιήσεων, μείωση της φορολογίας των συνεταιριστικών σχημάτων και τον ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια, ειδικές ρυθμίσεις για την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών».

Και ο κ. Πέτσας τόνισε: «Στον τομέα του Πολιτισμού υλοποιούνται εμβληματικές παρεμβάσεις. Το σχέδιο για την αναγέννηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η αξιοποίηση του Τατοϊου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η κατασκευή της Εθνικής Πινακοθήκης αποτελούν στόχους που γίνονται πραγματικότητα. Στον τομέα του Αθλητισμού αναπτύσσονται δράσεις, για την καταπολέμηση παραβατικών φαινομένων, την εξυγίανση του ποδοσφαίρου, την αναβάθμιση υποδομών, τη διάχυση του αθλητισμού στον ευρύτερο πληθυσμό. Στις αρχές του Μάρτη, η χώρα βρέθηκε μπροστά στο ενδεχόμενο μιας τέλειας καταιγίδας, καθώς αντιμετώπιζε ταυτόχρονα την πρόκληση που είχαν στήσει στον Έβρο οι τουρκικές Αρχές και την απειλή της πανδημίας του κορονοϊού. Με τις αποφάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομοψυχία των Ελλήνων βγήκαμε νικητές σε αυτή τη διπλή μάχη. Θεμελιώσαμε, ταυτόχρονα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης προς το κράτος και την πολιτική και επαναβεβαιώσαμε το ιστορικά δικαιωμένο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες ενωμένοι σε κοινούς σκοπούς μπορούμε να κερδίζουμε μεγάλες μάχες».

Στόχος, να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε στην θέση του τον παραγωγικό ιστό

Αναφερόμενος στον τομέα της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε στην θέση του τον παραγωγικό ιστό» και προσέθεσε: «Στην προσπάθεια αυτή οι παρεμβάσεις μας είναι δυναμικές και όχι στατικές. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και, προχωρούμε σε βελτιώσεις, επεκτάσεις ή διευρύνσεις των μέτρων που πήραμε. Βλέπουμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία, ακούμε την κοινωνία και προσαρμόζουμε ανάλογα τις παρεμβάσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό -όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός- προχωρούμε σε νέα δέσμη μέτρων ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ που στοχεύει στην περαιτέρω στήριξη του κόσμου της εργασίας και της πραγματικής οικονομίας. Με μέτρα όπως:

η μείωση μέχρι και κατάργηση της προκαταβολής φόρου, ο τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής,

η άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και η ενίσχυση του Προγράμματος «Συν-Εργασία».

η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών, για το τρίμηνο Ιούλιος -Αύγουστος-Σεπτέμβριος, των εποχικών επιχειρήσεων, και

η επέκταση και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο της δυνατότητας αναστολής εργασίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του τουρισμού».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον τομέα του Τουρισμού, ο κ. Πέτσας είπε πως «τα μέτρα αυτά εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού, που δέχεται ισχυρό πλήγμα». «Διεκδικούμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από μια σαφώς μικρότερη πίτα, πάντα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Είμαστε μία από τις πολύ λίγες χώρες, αν όχι η μοναδική, που εξακολουθεί να κάνει στοχευμένους, ελέγχους ταξιδιωτών. Χρησιμοποιούμε έναν ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τους τουρίστες οι οποίοι θα υποβληθούν σε έλεγχο κατά την άφιξή τους. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου αυτού όλοι οι επισκέπτες της χώρας είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν το έντυπο Passenger Locator Form (PLF), 48 ώρες πριν την άφιξή τους, ώστε να παίρνουν το QR Code. Έτσι νιώθουν και οι ίδιοι ασφάλεια, καθώς αντιλαμβάνονται ότι έρχονται σε ένα κράτος που είναι οργανωμένο, που παρακολουθεί, εντοπίζει έγκαιρα τυχόν κρούσμα και το απομονώνει, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά στην κοινότητα» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Τσίπρας οφείλει σήμερα κιόλας να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τα όσα γίνονταν στο "μαγαζί"

«Ο κ. Τσίπρας οφείλει σήμερα κιόλας να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τα όσα γίνονταν στο "μαγαζί", όπως έλεγε ο Νίκος Παππάς, στενότερος συνεργάτης του και πρωταγωνιστής όσων αδιανόητων πληροφορήθηκαν το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες». Αυτό τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εγείρονται μείζονος σημασίας ζητήματα που αφορούν τον σεβασμό των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών στον τόπο μας. Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Τσίπρας για τις εικονικές συμβάσεις; Δεν ήξερε τίποτα για εκατομμύρια που άλλαζαν χέρια; Δεν ήξερε τίποτα για το σύστημα που επιχειρήθηκε να στηθεί στα ΜΜΕ; Η σιωπή του διευρύνει το πολιτικό κατηγορητήριο στη συνείδηση των πολιτών», πρόθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι «συμπληρώνεται αύριο ένας χρόνος από τις 7 Ιουλίου του 2019, όταν οι πολίτες έδωσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη την εντολή να συγκροτήσει αυτοδύναμη, ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση και του ανέθεσαν την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου στην επόμενη τετραετία».





Στη δημοσιότητα ο κατάλογος των μέσων και των ποσών που πήραν για την εκστρατεία ενημέρωσης για τον κορονοϊό

Στο τελευταίο κομμάτι της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην εκστρατεία ενημέρωσης για τον κορονοϊό, τονίζοντας: «Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας του κορονοϊού, η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα, προκειμένου να αποτρέψει την επέλασή του, να στηρίξει το σύστημα υγείας και να σωθούν ζωές. Οι έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις επέβαλαν την άμεση ενεργοποίηση κάθε δυνατότητας ενημέρωσης των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτών των εξαιρετικά επειγουσών και έκτακτων καταστάσεων, η Πολιτεία προχώρησε στην εφαρμογή σχεδίου ενημέρωσης, την εκπόνηση του οποίου ανέθεσε σε ανάδοχο που διέθετε τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό για να το υλοποιήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Επιπλέον, με γνώμονα τη διαφάνεια και τον σεβασμό στα χρήματα των φορολογούμενων, προβλέφθηκε ρητά ότι οι πληρωμές των Μέσων που θα συμμετείχαν στην εκστρατεία θα γίνονταν από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα τιμολόγια που θα εκδίδονταν και χωρίς, φυσικά, επιστροφές».

Τόνισε πως «διευκρινίστηκε, μάλιστα, από τις 10 Απριλίου 2020 στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ότι στο τέλος θα δοθεί πλήρης εικόνα για τα Μέσα που συμμετείχαν και τα ποσά που πήραν. Για να γίνει ωστόσο αυτό χρειαζόταν να πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, ώστε να διακριβωθεί ότι έγιναν από κάθε μέσο ξεχωριστά, οι καταχωρίσεις, οι αναρτήσεις και η μετάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας ενημέρωσης. Εν συνεχεία εστάλη ο σχετικός κατάλογος για τις πληρωμές στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κατάλογος των Μέσων και των ποσών δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα».