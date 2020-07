Πολιτική

Κύριλλος για την Αγία Σοφία: Απειλή για τον Χριστιανισμό η μετατροπή της σε τζαμί

«Βαθιά ανήσυχη», η ρωσική Εκκλησία για την Αγία Σοφία. Το μήνυμα του Πατριάρχη Μόσχας στον Ερντογάν.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κάλεσε σήμερα τις τουρκικές αρχές να επιδείξουν «σύνεση», εκφράζοντας την «ανησυχία» της για τη δηλωμένη βούληση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει σε τζαμί την πρώην βασιλική της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ρώσος πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε σε ανακοίνωσή του τη «βαθιά ανησυχία» του για το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στο καθεστώς «ενός από τα μεγαλύτερα μνημεία του χριστιανικού πολιτισμού», το οποίο είναι επίσης «ιδιαίτερα προσφιλές στη ρωσική Εκκλησία».

«Οποιαδήποτε απόπειρα να ταπεινωθεί ή να ποδοπατηθεί η χιλιετής πνευματική κληρονομιά της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως εισπράττεται από τον ρωσικό λαό --άλλοτε όπως και σήμερα-- με πικρία και αγανάκτηση», προειδοποίησε ο πατριάρχης της Μόσχας.

«Μια απειλή εναντίον της Αγίας Σοφίας είναι μια απειλή για το σύνολο του χριστιανικού πολιτισμού και συνεπώς για την πνευματικότητά μας και την ιστορίας μας», πρόσθεσε καλώντας την τουρκική κυβέρνηση να επιδείξει «σύνεση».